5 міст у світі, де штучний інтелект змінює життя

Штучний інтелект (ШІ) вже не фантастика - у деяких містах світу він активно змінює життя людей, покращуючи інфраструктуру, управління ресурсами та зручність для громадян. З кожним роком такі технології стають дедалі більш невід'ємною частиною повсякденного життя городян.

Про 5 передових міст, де ШІ не лише покращує якість життя, а й формує майбутнє міських просторів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Всесвітнього економічного форуму The World Economic Forum .

Буенос-Айрес (універсальний чат-бот)

Столиця Аргентини випередила час, запустивши свій чат-бот у 2019 році. "Boti" розвивався разом із генеративним ШІ, досягнувши рекорду в 11 мільйонів розмов у січні 2022 року, щоб стати "переважним каналом для громадян".

Він служив офіційним урядовим каналом для тестування та вакцинації під час пандемії, але тепер розширив свою сферу діяльності, включивши такі послуги, як прокат велосипедів та соціальне обслуговування.

Це is amazing. У Buenos Aires, люди можуть вивчити нове відео кліпу їх кухонного використання з WhatsApp Voice Memo до Boti chatbot і він з'явиться для відео pattern for COVID. Accuracy є приблизно 88%. https://t.co/tgE1ocFCmU — Will Cathcart (@wcathcart) May 5, 2021



Сінгапур (100 інновацій на основі генеративного ШІ)

Місто-держава була першою у світі, у якої з'явився цифровий двійник - по суті, віртуальна модель Сінгапуру. А тепер, після урядової ініціативи, запущеної минулого року, вона вигадала понад 100 рішень на основі генеративного ШІ.

Один із варіантів використання дозволяє викладачам швидко розробляти новий навчальний контент, інший = чат-бот для громадських центрів.

Хоча багато світових урядів дотримуються обережного підходу до ШІ та вводять обмежувачі, уряд Сінгапуру прагне максимально використати цю технологію, оголосивши наприкінці 2023 року переглянуту Національну стратегію ШІ, орієнтовану на "способи змусити економіку Сінгапуру прийняти та використовувати ШІ".

З огляду на це, міждисциплінарна дослідницька група на чолі з 17 професорами Массачусетського технологічного інституту (MIT) вивчає "взаємини людини та машини, розширюючи існуючі ініціативи ШІ у місті-державі".

Сінгапур (фото: Getty Images)

Амстердам (створення екологічно чистих матеріалів)

Обробка природної мови - основа чат-ботів генеративного ШІ, таких як ChatGPT - використовує дані слів для створення нових лінгвістичних зв'язків. Тепер дослідницький проект в університеті Амстердама змінює слова на молекули для створення нових стійких матеріалів.

Застосування генеративного підходу до матеріалів "стосується саме того, що ми робимо як хіміки", каже Бернд Енсінг, провідний професор проекту "Штучний інтелект для стійких молекул та матеріалів" (AI4SMM).

"Ми створюємо нові молекули та нові матеріали. Використання ШІ для допомоги нам у цьому чи навіть для виконання цього за нас змінить те, як ми займаємося наукою", - заявив він.

Команда AI4SMM спочатку зосереджена на створенні солей для зберігання енергії, стійкої сталі, безпечного пластику та нових рослинних білків.

Амстердам розробляє рішення для стійкого майбутнього (фото: Rockwool)

Даллас (автономні автомобілі наступного рівня)

Автономні транспортні засоби вже були випробувані з різним ступенем успіху. Тепер новий тип вантажівок, що саморухаються, тестується між Далласом і Х'юстоном в американському штаті Техас. Вони навчаються на генеративному ШІ.

У той час як "стандартний" автономний автомобіль використовуватиме дані та зображення для планування маршрутів та виявлення об'єктів, нова система - Copilot4D - навчена на лідарних датчиках, які можуть визначати відстань до об'єкта та "постійно візуалізувати тривимірну карту оточення транспортного засобу", згідно з MIT Technology Review.

Це означає, що транспортний засіб може генерувати прогнози про те, що станеться протягом 10 секунд у майбутньому, і, отже, передбачати проблеми.

Ракель Уртасун, генеральний директор Waabi, компанії з автономного водіння, що стоїть за цим нововведенням, каже, що їхній "орієнтований на ШІ" підхід означає, що система "вчиться на даних", а не повинна бути "навчена реакціям на конкретні ситуації".

Якщо ці транспортні засоби на основі генеративного ШІ виявляться безпечнішими та надійнішими, ніж їхні попередники, то існує потенціал для вирішення низки проблем, включаючи затримки в ланцюжках поставок, викиди вуглецю та нестачу робочої сили.

Безпілотний автомобіль GM Cruise (фото: Dallas Morning News)

Бостон (представлення велосипедного майбутнього)

Американське місто Бостон хотіло б стати більш доброзичливим для велосипедистів, і планувальники розглядали Копенгаген у Європі як добрий приклад для наслідування.

Але місцеві жителі стурбовані тим, як такі зміни можуть вплинути на їхнє місто, і не всі з них зможуть перебратися через Атлантику, щоб дізнатися, як це може виглядати. Тепер генеративний ШІ допомагає бостонцям уявити це.

"За допомогою генеративного ШІ ми можемо перенести копенгагенський стиль велосипедної інфраструктури поверх бостонської інфраструктури та міського середовища Бостона, щоб жителі міста могли мати конкретне уявлення про те, як виглядатиме наш мегаполіс, якщо ми просуватимемо і будуватимемо велосипедну мережу", - розповів Цзіньхуа Чжао , професор кафедри міст та транспорту Массачусетського технологічного інституту

Бостонська інфраструктура стає все комфортнішою для велосипедистів (фото: Tripadvisor)