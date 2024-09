5 міст у світі, де штучний інтелект змінює життя

Столиця Аргентини випередила час, запустивши свій чат-бот у 2019 році. "Boti" розвивався разом із генеративним ШІ, досягнувши рекорду в 11 мільйонів розмов у січні 2022 року, щоб стати "переважним каналом для громадян".

Він служив офіційним урядовим каналом для тестування та вакцинації під час пандемії, але тепер розширив свою сферу діяльності, включивши такі послуги, як прокат велосипедів та соціальне обслуговування.

Це is amazing. У Buenos Aires, люди можуть вивчити нове відео кліпу їх кухонного використання з WhatsApp Voice Memo до Boti chatbot і він з'явиться для відео pattern for COVID. Accuracy є приблизно 88%. https://t.co/tgE1ocFCmU — Will Cathcart (@wcathcart) May 5, 2021