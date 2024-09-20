5 причин, почему роботы могут стать лучшими докторами в будущем

В последние годы роботы стремительно меняют медицину, предлагая новые способы диагностики и лечения. Они уже показывают себя как ценные помощники врачей, а в будущем могут даже стать ведущими специалистами в определенных областях.

Про 5 причин, почему роботы могут оказаться лучшими докторами, чем люди, и как это изменит медицинскую индустрию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума The World Economic Forum .

Ускорение диагностики

По своей природе отделения неотложной помощи в больницах требуют быстрого принятия решений, чтобы медицинский персонал мог в первую очередь оказывать помощь пациентам с наиболее острыми потребностями.

Йоркский университет в Великобритании изучает, как программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и робототехника могут быть использованы для сокращения времени ожидания пациентов, а также давления на врачей и медсестер.

Исследовательская группа разрабатывает прототип, называемый "Система диагностики ИИ для роботизированной сортировки в приемном отделении"(DAISY), который будет собирать данные пациентов, такие как предъявляемые симптомы и жизненные показатели пациента.

"Система DAISY создаст отчет на основе вопросов и измерений состояния здоровья пациента, который будет отправлен старшему врачу для следующих этапов сортировки", - говорит доктор Кьяра Пикарди, ведущий исследователь и соисследователь проекта.

Пикарди признает, что первым шагом является установление того, согласятся ли пациенты на такое вмешательство, прежде чем они приступят к испытанию прототипа в условиях больницы.

В другом месте роботы разрабатываются для более быстрой диагностики рака легких. Компания Intuitive разработала Ion, инновационную роботизированную платформу, которая направлена на то, чтобы позволить проводить минимально инвазивные биопсии, которые могут стать ключевой частью ранней диагностики.

Хирургическая точность

Ряд высокотехнологичных хирургических решений придают новый смысл термину "операционная система".

Системы, такие как da Vinci System и робототехническая система хирургического манипулятора Stryker's Mako, поддерживают врачей в выполнении инвазивных операций и замены суставов.

В Великобритании семилетнего мальчика лечили от почечного заболевания с помощью революционного роботизированного хирургического устройства. Versius Surgical Robotic System направлен на то, чтобы обеспечить пациентам более быстрое время восстановления и уменьшить послеоперационною боль.

Разрабатывается множество других новых инструментов и методов, при этом прогнозируется, что рынок роботизированной хирургии вырастет до более чем 14 миллиардов долларов к 2026 году по сравнению с чуть более 10 миллиардов долларов в 2023 году.

Переосмысление мобильности

В то время как робототехника может помочь медицинским работникам диагностировать и лечить заболевания по мере их возникновения, они также помогают людям с предварительно диагностированными недугом улучшить качество своей жизни.

Перед Олимпийскими играми 2024 года Кевин Пьетт, который был парализован в результате аварии на мотоцикле более десяти лет назад, использовал экзоскелет, чтобы пройтись по улицам французской столицы, неся олимпийский огонь.

Разработанный компанией Wandercraft, Atalante X описывается как "первый и единственный самостабилизирующийся экзоскелет".

Тем временем Yrobot - это передовая компания по носимой робототехнике, основанная докторами философии и магистрами из Гарварда и Массачусетского технологического института, стремящаяся восстановить и улучшить мобильность носителей с помощью робототехники.

В отличие от традиционных экзоскелетов, которые помогают носителям, поддерживая их вес тела, Yrobot разработал первую в мире мышечную броню, которая является более гибкой, легкой и интеллектуальной.

Исследователи также смогли подключить роботизированные конечности к нервной системе владельца, что, как они надеются, улучшит комфорт и надежность протезов.

Пациентка - шведская женщина, которая потеряла руку в результате несчастного случая на ферме и испытывала боль в фантомной конечности - сказала, что процедура дала ей "лучшую жизнь".

Носимая робототехника также переходит в более коммерческие пространства. Компания по производству верхней одежды для активного отдыха Arc'teryx, в сотрудничестве с компанией Skip, основанной бывшими сотрудниками Google, разработала усиленные походные брюки, которые могут помочь пользователям с проблемами мобильности.

Удаленные возможности

Робототехника также используется для продвижения телемедицины - удаленного ухода за пациентами.

Бостонская стартап-компания Perceptive утверждает, что завершила первую полностью роботизированную стоматологическую процедуру с использованием автоматизированных стоматологических технологий, включая анализ данных с использованием искусственного интеллекта, а также роботизированные руки и инструменты.

В другом месте был разработан дистанционно управляемый робот, который помогает врачам проводить эндоскопии на расстоянии. PillBot, разработанный компанией Endiatx, предназначен для того, чтобы позволить пациентам взаимодействовать с гастроэнтерологами, не выходя из собственного дома.

Реабилитация с роботами

Технология также применяется в послеоперационном уходе за пациентами. Национальный роботариум сотрудничал с Австрийским институтом технологий AIT в рамках пилотного исследования по разработке социально-вспомогательних роботов для поддержки пациентов, перенесших инсульт и травму головного мозга, в выполнении рутинных упражнений для восстановления верхних конечности - которые в настоящее время завершают только 31 процент пациентов.

Робот общается с пациентами через гарнитуру, которая обнаруживает нейронную активность. Сигналы используются для расшифровки того, какое движение пациент намеревается выполнить.

Робот может затем дать словесную мотивацию, наглядно продемонстрировать движение и дать обратную связь, когда пациент завершает требуемое движение.

Повышение уровня подготовки

Помимо предоставления новых способов ухода за пациентами, роботы также разрабатываются для поддержки обучения нового медицинского персонала.

Отделение дополнительных исследований Калифорнийского университета в Сан-Диего разработало гуманоидного робота по имени RIA. Студенты могут заниматься ролевыми играми с роботом, который может быть запрограммирован на притворство, что у него есть широкий спектр заболеваний.

"RIA не осуждает. Она не устает. Она не проверяет свой смартфон, поэтому она может проводить эти ролевые игры непрерывно, без усилий, снова и снова", - сказал Джонатан Резах, менеджер программ Института английского языка.

Используя искусственный интеллект и робототехнику, RIA может обеспечивать эмоциональные реакции, подобные человеческим, помогая врачам подготовиться к реальному взаимодействию с пациентами.

Цифровые инновации, такие как робототехника на базе искусственного интеллекта, могут улучшить сектор здравоохранения (фото: World Economic Forum)