5 причин, чому під час миття голови сильно випадає волосся

Нормальне випадання волосся в душі

За даними Американської академії дерматології, нормальне випадання волосся - це від 50 до 100 волосин на день у рамках природного процесу відновлення.

На нормальній шкірі голови приблизно від 90 до 95% волосяних фолікулів знаходяться в анагені, або фазі активного росту волосся, яка триває роками. Якщо їх не пошкодити, то ці пасма не будуть випадати. Решта від 5 до 10% знаходяться на стадії телогену, і саме в цей момент ці 100 або близько того пасма відпадають, часто коли ви миєте чи розчісуєте волосся.

Але є й інші причини, чому волосся випадає під час душу.

Коливання гормонів

Вагітність і пологи, а також менопауза та захворювання щитовидної залози впливають на гормони і викликають випадання волосся.

Дерматолог Мері Стівенсон розповіла, що втрата волосся, яка виникає після менопаузи, може спричинити витончення центральної частини шкіри голови.

Ліки

Одужання після хвороби, а також деякі препарати, які використовуються для лікування депресії, артриту, високого кров’яного тиску та серцевих захворювань, можуть призвести до випадання волосся під час душу.

Стресові події

Розлучення, смерть або хвороба, значне зниження ваги та втрата роботи - це лише деякі зовнішні стресори, які можуть спустошити волосся на вашій голові.

Певні стилі та процедури

Забагато хімічних завивок, термічних укладок, фарбування та хімічні випрямлячі можуть призвести до сухості волосся та випадіння.

Дефіцит харчування

Погана дієта, особливо з низьким вмістом заліза або білка, може призвести до надмірного випадіння волосся.

Як зупинити надмірне випадання волосся в душі

Щоб уникнути надмірного випадання волосся після миття - потрібно дуже ніжно розчісувати пасма.

Виберіть м’який шампунь і обов’язково використовуйте кондиціонер кожного разу, коли миєте волосся.

Фен та випрямлячі нагрівають волосся та можуть призвести до ламкості. Що стосується фенів, використовуйте їх помірно і на найнижчому рівні.

Також тугі хвостики, пучки та коси можуть стягнути ваше волосся, спричинивши його випадання.