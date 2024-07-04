5 причин, почему во время мытья головы сильно выпадают волосы

Нормальное выпадение волос в душе

По данным Американской академии дерматологии, нормальное выпадение волос - это от 50 до 100 волос в день в рамках естественного процесса восстановления.

На нормальной коже головы приблизительно от 90 до 95% волосяных фолликулов находятся в анагене или фазе активного роста волос, которая длится годами. Если их не повредить, эти пряди не будут выпадать. Остальные от 5 до 10% находятся на стадии телогена, и именно в этот момент эти 100 или около той пряди отпадают, часто когда вы моете или расчесываете волосы.

Но есть и другие причины, почему волосы выпадают во время душа.

Колебания гормонов

Беременность и роды, а также менопауза и болезни щитовидной железы влияют на гормоны и вызывают выпадение волос.

Дерматолог Мэри Стивенсон рассказала, что потеря волос, возникающая после менопаузы, может вызвать истончение центральной части кожи головы.

Лекарства

Выздоровление после болезни, а также некоторые препараты, используемые для лечения депрессии, артрита, высокого артериального давления и сердечных заболеваний, могут привести к выпадению волос во время душа.

Стрессовые события

Развод, смерть или болезнь, значительное снижение веса и потеря работы - это лишь некоторые внешние стрессоры, которые могут опустошить волосы на вашей голове.

Определенные стили и процедуры

Слишком много химических завивок, термических укладок, окрашивания и химические выпрямители могут привести к сухости волос и выпадению.

Дефицит питания

Плохая диета, особенно с низким содержанием железа или белка, может привести к чрезмерному выпадению волос.

Как остановить чрезмерное выпадение волос в душе

Чтобы избежать чрезмерного выпадения волос после мытья - нужно очень нежно расчесывать пряди.

Выберите мягкий шампунь и обязательно используйте кондиционер каждый раз, когда моете волосы.

Фен и выпрямители нагревают волосы и могут привести к ломкости. Что касается фенов, используйте их умеренно и на самом низком уровне.

Также тугие хвостики, пучки и косы могут стянуть ваши волосы, вызвав их выпадение.