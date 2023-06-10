5 ознаки того, що ваші стосунки з партнером засновані на нерівності

У сучасному світі деякі пари продовжують будувати міцні стосунки, в яких є нерівність. Такий союз не приносять задоволення обом партнерам, а одного з них навіть змушують почуватися нещасним.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Контроль та домінування

Зокрема, коли одна сторона намагається контролювати або домінувати над іншою стороною, то це нерівні стосунки. Це може проявлятися в різних формах, таких як контроль за часом, фінансами і прийняттям рішень.

Здорові стосунки засновані на співпраці та спільному прийнятті рішень.

Фізичне або емоційне насильство

Насильство будь-якого виду в будь-якій формі є ознакою нерівних стосунків. Якщо одна сторона використовує фізичне насильство або психологічний тиск, щоб контролювати або шкодити іншій стороні, це є серйозною ознакою нездорових стосунків.

Нерівноправність

Часто партнер може відчувати, що йому приписують менше значення або його ідеї та потреби не розглядаються на рівних засадах. У стосунках повинна бути рівновага, взаємна повага та прийняття індивідуальності кожної сторони.

Постійна критика

Якщо одна сторона постійно критикує іншу, навіть у випадках, коли це необґрунтовано або несправедливо, то це велика проблема.

Це може призводити до втрати самооцінки і почуття власної вартості.

Позбавлення свободи

Партнер може намагається позбавити іншого права на власні думки, інтереси, друзів або навіть право на власне життя. Це може проявлятися в обмеженні свободи вибору, соціальній ізоляції або спробах контролювати життя іншої сторони.