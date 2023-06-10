ua ru
Сб, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

5 ознаки того, що ваші стосунки з партнером засновані на нерівності

Новость на русском →
Субота 10 червня 2023 19:28
5 ознаки того, що ваші стосунки з партнером засновані на нерівності Ознаки нерівності у стосунках (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ірина Кулік

У сучасному світі деякі пари продовжують будувати міцні стосунки, в яких є нерівність. Такий союз не приносять задоволення обом партнерам, а одного з них навіть змушують почуватися нещасним.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.

Контроль та домінування

Зокрема, коли одна сторона намагається контролювати або домінувати над іншою стороною, то це нерівні стосунки. Це може проявлятися в різних формах, таких як контроль за часом, фінансами і прийняттям рішень.

Здорові стосунки засновані на співпраці та спільному прийнятті рішень.

Фізичне або емоційне насильство

Насильство будь-якого виду в будь-якій формі є ознакою нерівних стосунків. Якщо одна сторона використовує фізичне насильство або психологічний тиск, щоб контролювати або шкодити іншій стороні, це є серйозною ознакою нездорових стосунків.

Нерівноправність

Часто партнер може відчувати, що йому приписують менше значення або його ідеї та потреби не розглядаються на рівних засадах. У стосунках повинна бути рівновага, взаємна повага та прийняття індивідуальності кожної сторони.

Постійна критика

Якщо одна сторона постійно критикує іншу, навіть у випадках, коли це необґрунтовано або несправедливо, то це велика проблема.

Це може призводити до втрати самооцінки і почуття власної вартості.

Позбавлення свободи

Партнер може намагається позбавити іншого права на власні думки, інтереси, друзів або навіть право на власне життя. Це може проявлятися в обмеженні свободи вибору, соціальній ізоляції або спробах контролювати життя іншої сторони.

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що ви нестерпні в стосунках.

Також ми писали про 5 питань, які обов'язково потрібно поставити партнеру перед весіллям.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки