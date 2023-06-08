5 питань, які обов'язково потрібно поставити партнеру перед весіллям

Перед тим, як закохані вирішать подати заяву до РАЦСу та одружитися, варто задати собі та одне одному декілька запитань. Це допоможе зрозуміти, чи справді пара готова до такого важливо кроку.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Чому ти хочеш укласти шлюб?

Це питання допоможе з’ясувати мотивацію вашого партнера і його явлення про сімейне життя. Важливо зрозуміти, що кожна людина має свої очікування від шлюбу, і вони можуть відрізнятися.

Як ти уявляєш наше майбутнє через 5 або 20 років?

Психолог каже що таке питання дозволить обговорити довгострокові плани і цілі. Необхідно з’ясувати, чи збігаються ваші бачення майбутнього і чи є взаємна підтримка у ваших планах.

Які цінності є важливими в родині?

Можна дізнатись наскільки збігаються ваші цінності і як ви плануєте будувати ваші стосунки на основі них. Обговорення цього питання може сприяти уникненню конфліктів у майбутньому.

Які труднощі ти бачиш у шлюбі?

Це питання допоможе оцінити реалістичність вашого партнера і його готовність працювати над стосунками в складних ситуаціях.

Необхідно знати, як ви плануєте розв’язувати проблеми разом і підтримувати одне одного.

Як партнер уявляє розподіл обов'язків?

Потрібно з’ясувати, як партнер уявляє розподіл обов’язків в сім’ї і які очікування має стосовно ролей чоловіка та жінки. Це питання допоможе уникнути непорозумінь та конфліктів щодо розподілу обов’язків у шлюбі.