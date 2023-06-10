5 признака того, что ваши отношения с партнером основаны на неравенстве

В современном мире некоторые пары продолжают строить крепкие отношения, в которых есть неравенство. Такой союз не приносят удовольствие обоим партнерам, а одного из них даже заставляет чувствовать себя несчастным.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram .

Контроль и доминирование

В частности, когда одна сторона пытается контролировать или доминировать над другой стороной, это неравные отношения. Это может проявляться в разных формах, таких как контроль за временем, финансами и принятием решений.

Здоровые отношения основаны на сотрудничестве и совместном принятии решений.

Физическое или эмоциональное насилие

Насилие любого вида в любой форме есть является признаком неравных отношений. Если одна сторона использует физическое насилие или психологическое давление для контроля или вреда другой стороне, то это является серьезным признаком нездоровых отношений.

Неравноправие

Часто партнер может чувствовать, что ему приписывают меньшее значение или его идеи и потребности не рассматриваются на равных началах. В отношениях должно быть равновесие, взаимное уважение и индивидуальность каждой стороны.

Постоянная критика

Если одна сторона постоянно критикует другую, даже в случаях, когда это необоснованно или несправедливо, это большая проблема.

Это может приводить к потере самооценки и чувству собственной стоимости.

Лишение свободы

Партнер может пытаться лишить другого права на собственные мнения, интересы, друзей или даже право на собственную жизнь. Это может проявляться в ограничении свободы выбора, социальной изоляции или попытках контролировать жизнь другой стороны.