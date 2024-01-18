5 посад у війську, для яких не потрібен бойовий досвід

Діловод

Зарплата: 20 000-125 000 грн.

Що треба робити: залежно від потреб підрозділу діловод є відповідальним за приймання, реєстрацію, оформлення, збереження документації та архіву.

Наприклад, діловод персоналу складає особові справи працівників військової частини, веде документацію щодо прийому, звільнення та переміщення військовослужбовців, бере участь у проведенні співбесід тощо.

Вимоги: на цій посаді важливо володіти високою організованістю, бути уважним до деталей і відповідальним, уміти працювати самостійно, дотримуватися конфіденційності та етичних стандартів.

Вища освіта і досвід роботи на аналогічній посаді будуть перевагою, але не у всіх вакансія є обов’язковою умовою.

Бухгалтер

Зарплата: 17 000-55 000 грн.

Що треба робити: залежно від потреб підрозділу бухгалтер буде вести бухгалтерський облік, складати звітність, проводити розрахунки заробітної плати, лікарняних, компенсацій. Брати участь у проведенні інвентаризацій та перевірок. Виконувати інші фінансові завдання, які можуть бути запропоновані керівництвом.

Вимоги: вища освіта за фінансовим напрямком, досвід роботи на аналогічній посаді, знання бухгалтерського законодавства, вміння працювати з електронними таблицями Excel. Пунктуальність та висока уважність до деталей.

Кухар

Зарплата: 20 000-125 000 грн.

Що треба робити: обов’язки кухарів, звісно ж, полягають у забезпеченні харчування військовослужбовців: приготування їжі згідно з рецептами та стандартами, враховуючи дієтичні обмеження та особливості військових вимог; забезпечення якості та безпеки харчування; контроль за запасами продуктів та управління їхнім замовленням тощо.

Вимоги: для роботи на цій посаді мати (бажано) профільну освіту, чинну медичну книжку, досвід роботи на посаді кухаря, хорошу фізичну підготовку, вміти смачно готувати їжу.

Оператор БПЛА

Зарплата: 20 000-125 000 грн.

Що треба робити: залежно від потреб підрозділу оператор має готувати й перевіряти БПЛА перед польотом, керувати та маніпулювати ним під час виконання завдань, робити фото- й відеозйомки, збирати інформацію з висоти, аналізувати та інтерпретувати її. Виявляти й знищувати ворожі цілі, коригувати вогонь, виявляти порушників на державному кордоні.

Вимоги: мотивація нищити ворога! Також необхідно мати хорошу фізичну підготовку і бути готовим працювати в зоні активних бойових дій. Перевагою будуть базові знання з керування коптером або бажання навчитися. Добре, якщо кандидат розбирається в метеорології та навігації, розуміється в принципах фотозйомки, вміє читати топографічні карти й цифрові моделі місцевості.

Водій

Зарплата: 20 000-130 000 грн.

Що треба робити: залежно від потреб підрозділу (шукають водіїв-кранівників або ж водіїв електриків, механіків) вміло керувати автомобілем та підтримувати його в справному стані, своєчасно доставляти пасажирів, вантажі та виконувати інші завдання від керівництва.

Вимоги: мати одну з категорій (або кілька) прав управління автотранспортними засобами В, С, D, СЕ. Знання будови, технічних можливостей і правил експлуатації автомобілів, вантажних зокрема, правил дорожнього руху, автомобільних маршрутів України. Хороша фізична підготовка. Вміння керувати різними транспортними засобами: вантажівки КамАЗ, МАЗ, сідельні тягачі іноземного виробництва тощо. Досвід військової служби буде перевагою.