Як стати бойовим медиком: що для цього потрібно і де проходити навчання

Бойові медики на фронті завжди у попиті. Отримати відповідну військово-облікову спеціальність може кожен, хто відповідає вимогам, має відповідні навички та пройшов фахову підготовку. При цьому наявність медичної освіти необов'язкова, але буде перевагою, звісно.

Де навчають на бойового медика, що для цього потрібно та які умови, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто такі бойові медики

Посада бойового медика відповідає третьому рівню надання допомоги за стандартом TCCC - Tactical Combat Casualty Care (тактична бойова допомога пораненим). Цей стандарт укладений на основі аналізу досвіду надання допомоги постраждалим під час багатьох війн та військових конфліктів, у яких брали участь США.

На відміну від інших військових бойовий медик має більшу кількість медичних навичок та засобів для надання першої допомоги.

Військовий медик може виконувати наступне:

вводити препарати внутрішньом‘язово, внутрішньовенно, внутрішньокістково

лікувати невідкладні стани, зокрема непрохідність дихальних шляхів, геморагічний шок, гіпотермію

виконувати конверсію кровоспинного турнікета

організовувати евакуацію поранених бійців

надавати невідкладну допомогу пораненим бійцям просто на місці або у стабілізаційних пунктах, що працюють поблизу лінії фронту тощо

інструктувати бійців про те, як діяти під час обстрілу чи безпосередньо в бою, як евакуювати постраждалого, зупинити критичну кровотечу, накласти пов'язку тощо

Однак обов'язки та завдання бойового медика в реальних умовах можуть бути ширшими та залежати від ситуації, в якій він опинився.

Хто може стати бойовим медиком

Бойовими медиками можуть стати чоловіки та жінки до 45 років. Після 45 років можна продовжити службу в медпункті частини або госпіталі.

Медична освіта стане перевагою. Якщо ви закінчили медичний коледж, то вам потрібно звернутися до медичної установи та отримати рекомендаційний лист. З цим листом звернутися до ТЦК та СП, щоб отримати скерування на проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Якщо медичної освіти немає, але ви хочете пов'язати свою військову службу саме з медициною, то прийдеться пройти фахову підготовку.

Людина, яка хоче стати бойовим медиком, має володіти такими якостями:

холоднокровність

рішучість

впевненість у своїх діях

наполегливість

готовність навчатися все життя, отримувати нові знання та навички

Де навчають на бойових медиків

Добровольців, які вступили до війська, скерують до 205-го Навчального центру тактичної медицини ЗСУ. Центр був створений 2017 року на базі 169-го Навчального центру Сухопутних військ та навчає надавати домедичну допомогу пораненим та хворим військовим за принципами та стандартами НАТО.

До повномасштабного вторгнення навчальна програма тривала 2,5 місяця, зараз її скоротили до 4 тижнів.

Навчання з тактичної медицини для військовослужбовців і тренінги з першої допомоги для рятувальників, поліцейських, волонтерів проводить благодійний фонд PULSE, відділення якого є у всіх областях України.

Також у кожному місті є й інші організації та навчальні центри, які проводять курси, тренінги та навчають охочих з нуля.