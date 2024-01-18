5 должностей в армии, для которых не нужен боевой опыт

Делопроизводитель

Зарплата: 20000-125000 грн.

Что нужно делать: в зависимости от потребностей подразделения делопроизводитель ответственен за приемку, регистрацию, оформление, хранение документации и архива.

Например, делопроизводитель персонала составляет личные дела работников воинской части, ведет документацию по приему, увольнению и перемещению военнослужащих, участвует в проведении собеседований и т.д.

Требования: в этой должности важно обладать высокой организованностью, быть внимательным к деталям и ответственным, уметь работать самостоятельно, соблюдать конфиденциальность и этические стандарты.

Высшее образование и опыт работы на аналогичной должности будут преимуществом, но не у всех вакансия является обязательным условием.

Бухгалтер

Зарплата: 17 000-55 000 грн.

Что нужно делать: в зависимости от потребностей подразделения бухгалтер будет вести бухгалтерский учет, составлять отчетность, производить расчеты заработной платы, больничных, компенсаций. Участвовать в проведении инвентаризаций и проверок. Выполнение других финансовых задач, которые могут быть предложены руководством.

Требования: высшее образование по финансовому направлению, опыт работы в аналогичной должности, знание бухгалтерского законодательства, умение работать с электронными таблицами Excel. Пунктуальность и высокая внимательность деталей.

Повар

Зарплата: 20 000-125 000 грн.

Что нужно делать: обязанности поваров, конечно же, состоят в обеспечении питания военнослужащих: приготовление пищи согласно рецептам и стандартам, учитывая диетические ограничения и особенности военных требований; обеспечение качества и безопасности питания; контроль за запасами продуктов и управление их заказом.

Требования: для работы в этой должности иметь (желательно) профильное образование, действующую медицинскую книжку, опыт работы в должности повара, хорошую физическую подготовку, уметь вкусно готовить еду.

Оператор БПЛА

Зарплата: 20 000-125 000 грн.

Что нужно делать: в зависимости от потребностей подразделения оператор должен готовить и проверять БПЛА перед полетом, управлять и манипулировать им при выполнении заданий, делать фото- и видеосъемки, собирать информацию с высоты, анализировать и интерпретировать ее. Выявлять и уничтожать враждебные цели, корректировать огонь, выявлять нарушителей на государственной границе.

Требования: мотивация уничтожать врага! Также необходимо иметь хорошую физическую подготовку и готов работать в зоне активных боевых действий. Преимуществом будут базовые знания по управлению коптером или желание научиться. Хорошо, если кандидат разбирается в метеорологии и навигации, разбирается в принципах фотосъемки, умеет читать топографические карты и цифровые модели местности.

Водитель

Зарплата: 20 000-130 000 грн.

Что нужно делать: в зависимости от потребностей подразделения (ищут водителей-крановщиков или водителей электриков, механиков) умело управлять автомобилем и поддерживать его в исправном состоянии, своевременно доставлять пассажиров, грузы и выполнять другие задачи от руководства.

Требования: иметь одну из категорий (или несколько) прав управления автотранспортными средствами В, С, D, КЭ. Знание строения, технических возможностей и правил эксплуатации автомобилей, грузовых в частности, ПДД, автомобильных маршрутов Украины. Хорошая физическая подготовка. Умение управлять различными транспортными средствами: грузовики КамАЗ, МАЗ, седельные тягачи иностранного производства. Опыт военной службы будет преимуществом.