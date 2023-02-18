5 порід собак, які вважаються найдорожчими у світі (фото)

Тибетський мастиф

Вартість цуценяти варіюється від 30 до 110 тисяч гривень (за оцінками сервісу OLX). Особливо цінується, якщо один з батьків малюка - "з Китаю".

Вага дорослої тварини становить від 64 до 78 кілограмів, а то і до 100. Що стосується зросту, то висота в холці пса стартує від 66 см, суки - від 61 см.

Тибетський мастиф - одна з найстаріших порід мастифів і вважається прародителькою інших порід мастифів.

Тибетський мастиф - харизматичний гігант (фото: OLX)

Пемброк-вельш-коргі

Воістину королівська порода посіла 2-ге місце в рейтингу найдорожчих порід собак. Цуценята коргі можуть дістатися любителям цієї породи за 30-50 тисяч гривень.

Проте породисті собаки з родоводом обійдуться значно дорожче. Майже століття вельш-коргі вважається улюбленою породою британської королівської родини і зараз дуже модні в Україні.

Пемброк має особливі довгі вуха і низький зріст. Висота песика 25-30 см, вага самця до 14 кг, самки - до 11 кг.

Коргі - королівські собаки (фото: pixabay)

Французький мастиф (бордоський дог)

На третьому місці за своєю середньою вартістю розташувався європейський побратим тибетця - французький мастиф. Його вартість в Україні від 25 до 45 тисяч гривень.

Висота мастифа в загривку 59-69 см. Вага 38-46 кг, у кобелів до 50 кг.

В середні віки цю породу використовували як мисливського і бійцівського собаку. В наші часи він зарекомендував себе як прекрасний сторож, проявляючи при охороні будинку пильність і сміливість, але не агресивність. Спокійний і чуйний собака, дуже прив'язаний до господаря і любить дітей.

Бордоський дог колись був бійцівською собакою (фото: pixabay)

Салукі

На 4-му місці розташувалася порода собак Салукі, чия середня вартість вимірюється в 30-40 тисяч гривень. Кобелі породи мають зріст 58-71 см, а суки - пропорційно менші.

Салукі, також відома як "собака-газель", вважається однією з найстаріших порід в історії, її історія сягає корінням у цивілізацію Стародавнього Єгипту.

Раніше собак цієї породи використовували для полювання в зграї з гончими. І недарма, адже салукі - рекордсмени за швидкістю у бігу на довгі дистанції: як стверджує Книга рекордів Гіннеса, вони можуть бігти зі швидкістю майже 70 км/год.

Салукі - найшвидша собака у світі (фото: pixabay)

Чау-чау

Замикає п'ятірку найдорожчих собак чау-чау. Його середня вартість на ринку - від 15 до 30 тисяч гривень, хоча окремі цуценята можуть коштувати значно дорожче.

Оригінальне ім'я чау-чау на одному з китайських діалектів звучить як Songshi Quan, що означає "собака - волохатий лев". Своїм походженням чау-чау належить до групи шпіців, але існує припущення, що в чау течуть домішки крові тибетського мастифа. Особливістю породи є синій язик.

Висота у холці кобеля 48-56 см, суки - 46-51 см.

Чау-чау може бути родичем ведмедя (фото: wikipedia)