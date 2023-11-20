ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как водителям мыть автомобиль зимой, чтобы не испортить кузов и не замерзали двери

Понедельник 20 ноября 2023 18:30
UA EN RU
Как водителям мыть автомобиль зимой, чтобы не испортить кузов и не замерзали двери Как правильно мыть авто зимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за автомобилем - важный процесс. Зимой важно правильно мыть автомобиль во избежание неприятностей. В целом следует придерживаться некоторых советов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Evans halshaw.

Избегайте горячей воды

Если на вашем автомобиле есть лед или снег, то не мойте автомобиль горячей водой. В результате могут возникнуть микроскопические трещины на лобовом стекле или оно даже полностью треснет.

Горячая вода также может устранить защитный автомобильный воск, который вы нанесли раньше.

Вместо этого используйте теплую воду и прогрейте машину перед началом мытья. Предварительный нагрев автомобиля поможет предотвратить замерзание воды во время и сразу после мытья.

Не используйте щетки

Большинство профессионалов автомоек рекомендуют полагаться на промывку, а не на чистку. Использование мыльной щетки может привести к попаданию частиц соли, песка и грязи на краску. А это приведет к царапинам.

Пистолет с активной пеной - это то, что можно использовать для осторожной мойки. После нанесения пены подождите несколько минут и просто смойте автомобиль водой. Этого будет достаточно для безопасного мытья зимой.

Не забывайте о днище

Зимой следует обратить особое внимание на эту зону. Нижняя часть не защищена ни одним покрытием, уязвима к ржавчине, которая может возникнуть из-за соли и постоянных брызг воды зимой.

Не дайте дверям "замерзнуть"

Следует опустить каждое окно и люк, чтобы предотвратить образование льда между окном и уплотнителем. Оставьте их открытыми на несколько минут. Также целесообразно сделать то же с крышкой топливного бака.

После этого откройте дверцу и очистите резиновые уплотнители полотенцем.

Важные этапы после мытья

Помимо непосредственно мойки, очень важно произвести обработку машины после. Это позволит избежать возможных неприятностей, которые могут возникнуть из-за воды, что останется на поверхности. После водных процедур обязательно необходимо:

  • полностью высушить кузов, а также тщательно протереть стекло и дверь, чтобы на морозе ничего не примерзало
  • продуть дверные ручки и замки
  • кузов автомобиля и резиновые уплотнители дополнительно следует обработать воском и специальными защитными средствами.

Раньше мы называли ТОП-5 самых дорогих авто в истории.

Также мы писали, какая популярная функция в авто может вызвать ДТП на мокрой дороге.

Читайте РБК-Украина в Google News
водіння водії