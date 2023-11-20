Как водителям мыть автомобиль зимой, чтобы не испортить кузов и не замерзали двери
Уход за автомобилем - важный процесс. Зимой важно правильно мыть автомобиль во избежание неприятностей. В целом следует придерживаться некоторых советов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Evans halshaw.
Избегайте горячей воды
Если на вашем автомобиле есть лед или снег, то не мойте автомобиль горячей водой. В результате могут возникнуть микроскопические трещины на лобовом стекле или оно даже полностью треснет.
Горячая вода также может устранить защитный автомобильный воск, который вы нанесли раньше.
Вместо этого используйте теплую воду и прогрейте машину перед началом мытья. Предварительный нагрев автомобиля поможет предотвратить замерзание воды во время и сразу после мытья.
Не используйте щетки
Большинство профессионалов автомоек рекомендуют полагаться на промывку, а не на чистку. Использование мыльной щетки может привести к попаданию частиц соли, песка и грязи на краску. А это приведет к царапинам.
Пистолет с активной пеной - это то, что можно использовать для осторожной мойки. После нанесения пены подождите несколько минут и просто смойте автомобиль водой. Этого будет достаточно для безопасного мытья зимой.
Не забывайте о днище
Зимой следует обратить особое внимание на эту зону. Нижняя часть не защищена ни одним покрытием, уязвима к ржавчине, которая может возникнуть из-за соли и постоянных брызг воды зимой.
Не дайте дверям "замерзнуть"
Следует опустить каждое окно и люк, чтобы предотвратить образование льда между окном и уплотнителем. Оставьте их открытыми на несколько минут. Также целесообразно сделать то же с крышкой топливного бака.
После этого откройте дверцу и очистите резиновые уплотнители полотенцем.
Важные этапы после мытья
Помимо непосредственно мойки, очень важно произвести обработку машины после. Это позволит избежать возможных неприятностей, которые могут возникнуть из-за воды, что останется на поверхности. После водных процедур обязательно необходимо:
- полностью высушить кузов, а также тщательно протереть стекло и дверь, чтобы на морозе ничего не примерзало
- продуть дверные ручки и замки
- кузов автомобиля и резиновые уплотнители дополнительно следует обработать воском и специальными защитными средствами.
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