Ці правила рятують життя. 5 порад від експерта, як безпечно водити авто взимку

Які правила водіння допоможуть взимку

"Не всіх нас навчили їздити по снігу, тому, коли настає зима, багато хто з нас не готові до раптової негоди. Найкраще, що ви можете зробити взимку - це бути максимально підготовленими", - каже експерт Соня Гоббс.

Вона порадила зробити професійний огляд авто, щоб переконатися, що ваш автомобіль максимально безпечний для керування.

А також порадила запастися усім необхідним для двигуна, і самостійно перевірити батарею та системи опалення.

Перевірте свій автомобіль перед поїздкою

Одна з найгірших речей, які можуть трапитися з вами в погану погоду, це якщо ви опинитесь на відстані кілометрів від дому через несправність автомобіля.

Перед поїздкою зробіть моніторинг тиску в шинах автомобіля, оскільки вони часто можуть спускатися швидше за низьких температур. Також переконайтеся, що акумулятор автомобіля може впоратися з додатковим навантаженням, яке можуть спричинити холодні умови.

Встановіть "шкарпетки" або браслети для коліс

"Снігові шкарпетки - чудова альтернатива незграбним ланцюгам і зимовим шинам, яку набагато легше встановити. Вони забезпечують зчеплення зі снігом і льодом, роблячи водіння снігом безпечнішим і легшим", - каже експерт.

Тканина снігових "шкарпеток", що обертається навколо шини, може допомогти забезпечити додаткове зчеплення. Втім, в Україні більш доступні так звані браслети проти ковзання для коліс. Це накладки із ланцюгів, які роблять водіння взимку безпечнішим. Такі коштують від 1000 тис. грн за комплект.

Придбайте свіжі склоочисники

Це забезпечить найкращий огляд доріг у будь-який час, а також перевірте системи опалення та охолодження, щоб допомогти видалити сніг, іній чи лід.

Варто постійно стежити за наявністю засобів для очищення скла.

Заздалегідь плануйте зупинки на довгих маршрутах

Гоббс радить приділяти собі достатньо часу між пунктами призначення, оскільки багато аварій стаються через те, що люди поспішають.

"На початку вашої поїздки переконайтеся, що ваш автомобіль встиг прогрітися, і що у вас достатньо часу між пунктами призначення. Виїдьте на 15 хвилин до раніше запланованого часу. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати", - каже експерт.

Запасіться речами першої потреби

На випадок непередбачуваної ситуації на дорозі, у вас завжди мають бути світловідбивачі, дуже теплий одяг, скребок для льоду та інструменти, які допоможуть швидко запустити розряджену батарею.