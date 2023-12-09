Эти правила спасают жизнь. 5 советов от эксперта, как безопасно водить авто зимой

Какие правила вождения помогут зимой

"Не всех нас научили ездить по снегу, поэтому, когда наступает зима, многие из нас не готовы к внезапной непогоде. Лучшее, что вы можете сделать зимой - это быть максимально подготовленными к ней. Это значит спланировать плохую погоду к тому. , как она наступит", – говорит эксперт Соня Гоббс.

Она посоветовала сделать профессиональный осмотр авто, чтобы убедиться, что ваш автомобиль максимально безопасен для вождения.

А также посоветовала запастись всем необходимым для двигателя, и самостоятельно проверить батарею и отопительную систему.

Проверьте свой автомобиль перед поездкой

Одна из самых плохих вещей, которые могут случиться с вами в плохую погоду, это если вы окажетесь на расстоянии километров от дома из-за неисправности автомобиля.

Перед поездкой делайте мониторинг давления в шинах автомобиля, поскольку они часто могут спускаться быстрее при низких температурах. Также убедитесь, что аккумулятор автомобиля может справиться с дополнительной нагрузкой, которая может привести к холодным условиям.

Установите "носки" или браслеты для колес

"Снежные носки - отличная альтернатива неуклюжим цепям и зимним шинам, которую намного легче установить. Они обеспечивают сцепление со снегом и льдом, делая вождение безопаснее и легче", - говорит эксперт.

Ткань снежных "носков", вращающаяся вокруг шины, может помочь обеспечить дополнительное сцепление. Однако в Украине более доступны так называемые браслеты против скольжения для колес. Это накладки из цепей, которые делают вождение зимой более безопасным. Такие стоят от 1000 тыс. грн за комплект.

Купите свежие стеклоочистители

Это обеспечит лучший обзор дорог в любое время, а также проверьте системы отопления и охлаждения, чтобы помочь удалить снег, иней или лед.

Следует постоянно следить за наличием средств для очищения стекла.

Заранее планируйте остановки на длинных маршрутах

Гоббс советует уделять себе достаточно времени между пунктами назначения, поскольку многие аварии происходят из-за того, что люди спешат.

"В начале вашей поездки убедитесь, что автомобиль успел прогреться и что у вас достаточно времени между пунктами назначения. Выезжайте на 15 минут раньше запланированного времени. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть", - говорит эксперт.

Запаситесь вещами первой необходимости

В случае непредсказуемой ситуации на дороге, у вас всегда должны быть светоотражатели, очень теплая одежда, скребок для льда и инструменты, которые помогут быстро запустить разряженную батарею.