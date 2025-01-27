5 порад, які шкодять новонародженим дітям: серед них - купання у травах

Народження дитини - це один з найважливіших моментів в житті. При догляді за новонародженими дітьми варто уникати помилок, які можуть шкодити шкірі та призводити навіть до алергії.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про часті помилки, які допускають батьки.
За словами педіатра Діани Протоковило, купання новонароджених дітей у травах є дуже популярним, особливо бабусі люблять цим займатися.
Цього не слід робити, адже трави пересушують ніжну шкіру дитини та можуть викликати алергічний контактний дерматит.
Дитину варто мити у звичайній проточній воді, яка точно їй не зашкодить
Дітки перший місяців життя не повинні їсти по годиннику, а лише на вимогу.
Що стосується режиму, то його варто вибудовувати не раніше, ніж після 6 місяців.
Не потрібно цього робити, адже дітки дуже швидко перегріваються
Головний убір потрібен новонародженій дитині на прогулянці, якщо температура навколишнього середовища менше 14°С. Панамка або шапка обов’язкове для захисту від сонця навесні та влітку, коли на голову малюка потрапляють промені сонця.
Якщо в приміщенні підтримується температура на рівні 15°С і вище, фізіологічно немовляті шапка не потрібна.
Цього робити категорично не варто, адже можна завдати ще більшої шкоди.
Дієвих ліків від коліків не існує, проте розроблені методики, які допомагають полегшити стан дитини. Важливо підтримувати режим харчування малюка, не перегодовувати його. Добре допомагає масаж животика по годинниковій стрілці.
Лікар зазначила, що варто пам'ятати про четвертий триместр народження, коли дитина максимально потребує багато уваги та тепла батьків.
"Не бійтеся привчити до рук, цього не може відбуватися", - додала медик.
Раніше ми повідомляли, що дитина має вміти робити у 1 місяць.
Також ми писали, чи можна дітей змушувати їсти.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінку педіатра Діани Протоковило та сайт Love radius.