5 советов, которые вредят новорожденным детям: среди них - купание в травах

Купание в травах

По словам педиатра Дианы Протоковило, купание новорожденных детей в травах является очень популярным, особенно бабушки любят этим заниматься.

Этого не следует делать, ведь травы пересушивают нежную кожу ребенка и могут вызвать аллергический контактный дерматит.

Ребенка следует мыть в обычной проточной воде, которая точно ей не повредит

Попытки выстроить сразу режим сна и кормления

Детки первый месяцев жизни не должны есть по часам, а только по требованию.

Что касается режима, то его стоит выстраивать не раньше, чем после 6 месяцев.

Ношение шапочки в помещении

Не нужно этого делать, ведь детки очень быстро перегреваются

Головной убор нужен новорожденному ребенку на прогулке, если температура окружающей среды меньше 14°С. Панамка или шапка обязательна для защиты от солнца весной и летом, когда на голову малыша попадают лучи солнца.

Если в помещении поддерживается температура на уровне 15°С и выше, физиологически младенцу шапка не нужна.

Лечить газики с помощью медикаментов

Этого делать категорически не стоит, ведь можно нанести еще больший вред.

Действенных лекарств от коликов не существует, однако разработаны методики, которые помогают облегчить состояние ребенка. Важно поддерживать режим питания малыша, не перекармливать его. Хорошо помогает массаж животика по часовой стрелке.

Боязнь приучить ребенка к рукам

Врач отметила, что стоит помнить о четвертом триместре рождения, когда ребенок максимально требует много внимания и тепла родителей.

"Не бойтесь приучить к рукам, этого не может происходить", - добавила медик.