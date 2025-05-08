5 популярних сніданків, які підвищують стрес в організмі вранці

Фруктові смузі

Психіатр на нутриціолог Ума Найду розповіла, що хоча вона часто рекомендує смузі, як простий та портативний спосіб отримати потужний заряд білків та рослинних поживних речовин, але існують напої, які насправді є замаскованими солодкими молочними коктейлями.

Зокрема, смузі, приготовані лише з фруктівкорисні, тоді як коктейлі містять велику кількість цукру.

Тому такі напої можуть спричинити сплеск енергії з подальшим падінням лише через кілька годин, що призведе до втоми, тривоги та дратівливості.

Кава з топінгами

Кава - це улюблений спосіб багатьох розпочати день. Однак, часто люди додають до такого напою штучні ароматизатори, рафінований цукор та молочні продукти, які лише посилюють запалення в організмі та мозку.

А це призводить до посилення симптомів психічних захворювань та порушенням когнітивних функцій.

Злаки

Деякі злакові сніданки можуть сприяти підвищенню рівня стресу, особливо якщо вони містять велику кількість цукру та мало клітковини чи білка. Ось чому:

високий вміст цукру - більшість комерційних злакових сніданків мають високий глікемічний індекс. Це викликає швидкий підйом рівня глюкози в крові, а потім різкий спад, що може призвести до дратівливості, тривожності та втоми

- більшість комерційних злакових сніданків мають високий глікемічний індекс. Це викликає швидкий підйом рівня глюкози в крові, а потім різкий спад, що може призвести до дратівливості, тривожності та втоми недостатньо поживних речовин - якщо сніданок складається лише з цукристих пластівців, організму може не вистачати білка, жирів і клітковини - а це необхідно для стабільного рівня енергії та гормонального балансу

- якщо сніданок складається лише з цукристих пластівців, організму може не вистачати білка, жирів і клітковини - а це необхідно для стабільного рівня енергії та гормонального балансу вплив на кортизол - нестабільний рівень цукру в крові може впливати на вироблення кортизолу - гормону стресу

Часто пластівці, куплені в магазині, містять мало цих поживних речовин, що сприяє порушенню роботи мозку.

Фруктові йогурти

Це може звучати несподівано, але в окремих випадках фруктові йогурти справді можуть негативно впливати на самопочуття вранці. Ось кілька можливих причин:

більшість магазинних фруктових йогуртів містять багато доданого цукру, що може спричинити дратівливість

якщо йогурт є єдиним сніданком, організму може не вистачати поживних речовин, що також викликає стресову реакцію

деякі люди мають труднощі з перетравленням лактози або реагують на барвники, ароматизатори, загусники - це може проявлятися як фізичний дискомфорт і впливати на психоемоційний стан

якщо після сніданку швидко виникає голод, це підсвідомо створює відчуття тривоги або роздратування

Важливо перевіряти етикетки зі складом: 4 грами цукру - це 1 чайна ложка, тому будьте обережні, щоб не споживати 6 або 8 чайних ложок цукру у вашому нібито "корисному" йогурті для сніданку.

Найкраще обирати грецький йогурт, додаючи нарізані фрукти, а зверху посипаючи корицею та краплею меду.

Пончики

Хоча пончики - смачний та швидкий варіант сніданку, вони містять багато цукру та простих вуглеводів, що може викликати різкий стрибок глюкози в крові. А після цього - таке ж різке її падіння. Це може спричинити:

відчуття втоми та дратівливості

зниження концентрації уваги

посилення тривожності чи стресу

Регулярне вживання солодкого на сніданок дійсно може порушити гормональний баланс, зокрема рівень кортизолу (гормону стресу).