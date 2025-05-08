5 популярних сніданків, які підвищують стрес в організмі вранці

Сніданок - найважливіший прийом їжі, але деякі популярні страви можуть не зарядити енергією, а навпаки - підвищити рівень стресу. Тому важливо знати, якої їжі уникати, щоб не шкодити нервовій системі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green.
Психіатр на нутриціолог Ума Найду розповіла, що хоча вона часто рекомендує смузі, як простий та портативний спосіб отримати потужний заряд білків та рослинних поживних речовин, але існують напої, які насправді є замаскованими солодкими молочними коктейлями.
Зокрема, смузі, приготовані лише з фруктівкорисні, тоді як коктейлі містять велику кількість цукру.
Тому такі напої можуть спричинити сплеск енергії з подальшим падінням лише через кілька годин, що призведе до втоми, тривоги та дратівливості.
Кава - це улюблений спосіб багатьох розпочати день. Однак, часто люди додають до такого напою штучні ароматизатори, рафінований цукор та молочні продукти, які лише посилюють запалення в організмі та мозку.
А це призводить до посилення симптомів психічних захворювань та порушенням когнітивних функцій.
Деякі злакові сніданки можуть сприяти підвищенню рівня стресу, особливо якщо вони містять велику кількість цукру та мало клітковини чи білка. Ось чому:
Часто пластівці, куплені в магазині, містять мало цих поживних речовин, що сприяє порушенню роботи мозку.
Це може звучати несподівано, але в окремих випадках фруктові йогурти справді можуть негативно впливати на самопочуття вранці. Ось кілька можливих причин:
Важливо перевіряти етикетки зі складом: 4 грами цукру - це 1 чайна ложка, тому будьте обережні, щоб не споживати 6 або 8 чайних ложок цукру у вашому нібито "корисному" йогурті для сніданку.
Найкраще обирати грецький йогурт, додаючи нарізані фрукти, а зверху посипаючи корицею та краплею меду.
Хоча пончики - смачний та швидкий варіант сніданку, вони містять багато цукру та простих вуглеводів, що може викликати різкий стрибок глюкози в крові. А після цього - таке ж різке її падіння. Це може спричинити:
Регулярне вживання солодкого на сніданок дійсно може порушити гормональний баланс, зокрема рівень кортизолу (гормону стресу).
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