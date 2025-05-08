5 популярных завтраков, которые повышают стресс в организме утром

Завтрак - самый важный прием пищи, но некоторые популярные блюда могут не зарядить энергией, а наоборот - повысить уровень стресса. Поэтому важно знать, какой еды избегать, чтобы не вредить нервной системе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.
Психиатр на нутрициолог Ума Найду рассказала, что хотя она часто рекомендует смузи, как простой и портативный способ получить мощный заряд белков и растительных питательных веществ, но существуют напитки, которые на самом деле являются замаскированными сладкими молочными коктейлями.
В частности, смузи, приготовленные только из фруктов полезные, тогда как коктейли содержат большое количество сахара.
Поэтому такие напитки могут вызвать всплеск энергии с последующим падением только через несколько часов, что приведет к усталости, тревоге и раздражительности.
Кофе - это любимый способ многих начать день. Однако, часто люди добавляют в такой напиток искусственные ароматизаторы, рафинированный сахар и молочные продукты, которые только усиливают воспаление в организме и мозге.
А это приводит к усилению симптомов психических заболеваний и нарушением когнитивных функций.
Некоторые злаковые завтраки могут способствовать повышению уровня стресса, особенно если они содержат большое количество сахара и мало клетчатки или белка. Вот почему:
Часто хлопья, купленные в магазине, содержат мало этих питательных веществ, что способствует нарушению работы мозга.
Это может звучать неожиданно, но в отдельных случаях фруктовые йогурты действительно могут негативно влиять на самочувствие по утрам. Вот несколько возможных причин:
Важно проверять этикетки с составом: 4 грамма сахара - это 1 чайная ложка, поэтому будьте осторожны, чтобы не потреблять 6 или 8 чайных ложек сахара в вашем якобы "полезном" йогурте для завтрака.
Лучше всего выбирать греческий йогурт, добавляя нарезанные фрукты, а сверху посыпая корицей и каплей меда.
Хотя пончики - вкусный и быстрый вариант завтрака, они содержат много сахара и простых углеводов, что может вызвать резкий скачок глюкозы в крови. А после этого - такое же резкое ее падение. Это может вызвать
Регулярное употребление сладкого на завтрак действительно может нарушить гормональный баланс, в частности уровень кортизола (гормона стресса).
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