5 помилок власників домашніх тварин навесні

Пропуск обробки від паразитів

Профілактика паразитів може захистити домашніх тварин від серцевих гельмінтів, бліх, кліщів і кишкових глистів. Більшість ветеринарів рекомендують проводити профілактику паразитів для домашніх тварин протягом року, але деякі господарі пропускають планову профілактику, коли на вулиці холодно.

Пропускати обробку від паразитів не варто (ілюстрація: Freepik)

З початком весни різко зростає кількість паразитів у середовищі, де живе ваш домашній улюбленець, тому важливо використовувати засоби від паразитів, щоб захистити свого вихованця.

Адже навіть кімнатні коти піддаються ризику зараження блохами та іншими паразитами.

Запитайте свого ветеринара, які продукти найкраще підходять для вашого вихованця, і використовуйте їх відповідно до інструкцій і рекомендацій ветлікаря.

Принесення токсичних квітів у дім

Багато гарних весняних рослин і квітів насправді отруйні для домашніх тварин. Тож перш ніж принести додому букет або рослинку, переконайтеся, що вони не токсичні для вашої собаки чи кота. Особливо цікаві квіти кішкам, вони полюбляють їх гризти.

Деякі рослини отруйні для котів і собак (ілюстрація: Freepik)

Однак шкідливі рослини можуть подразнювати порожнину рота та викликати блювоту, ниркову недостатність або неврологічну дисфункцію. Якщо ви помітили симптоми отруєння рослинами, негайно зв’яжіться з ветеринаром.

Зберігання небезпечної їжі в межах досяжності

Весна для багатьох людей означає святкування Великодня, і таких продуктів, як шоколад та шинка, багато.

Домашні тварини можуть копирсатися у великодніх кошиках або сидіти під столом протягом обіду чи вечері, випрошуючи смаколик, який потенційно може призвести до хвороби. Наприклад, популярний у цю пору року шоколад, який токсичний для собак і котів.

Крім цього, більшість людської їжі може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту у кішок і собак і призвести до таких ускладнень, як панкреатит. І навіть якщо їжа безпосередньо не шкодить вашому вихованцеві, вона може призвести до ожиріння.

Не годуйте тварин людською їжею (ілюстрація: Freepik)

Зберігайте всю їжу для людей у недоступному місці та нагадайте гостям і дітям не пропонувати їжу домашнім тваринам. Подумайте про великодній кошик, закритий від домашніх тварин, або спеціальні ласощі, щоб ваша тваринка відчула себе причетною до свята.

Відсутність підготовки до сезону алергії

Як і люди, багато домашніх тварин навесні страждають від алергії. Але в той час, як у людей часто закладений ніс, домашні тварини відчувають подразнення шкіри та свербіж. Якщо ви знаєте, що у вашого кота чи собаки сезонна алергія, можливо, ви зможете вчасно їм допомогти.

У собак і котів може бути алергія навесні (ілюстрація: Freepik)

Окрім використання засобів від паразитів, заплануйте візит до ветеринара, щоб обговорити план боротьби з алергією. Ваш ветеринар може призначити ліки, щеплення або запропонувати поради щодо мінімізації симптомів.

Відсутність планового огляду у ветеринара

Ветеринари, як правило, залишаються дуже зайнятими навесні. Крім того, що вони відвідують хворих тварин, багато домашніх тварин приходять на щорічні огляди та щеплення, а деякі господарі відкладають візит до останньої хвилини.

Необхідно відвідувати ветеринара для планового огляду (ілюстрація: Freepik)

Вашій ветеринарній клініці може бути важко втиснути вас у графік, тож не забувайте завчасно записувати свого хатнього улюбленця на огляд.