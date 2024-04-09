5 ошибок владельцев домашних животных весной

Пропуск обработки от паразитов

Профилактика паразитов может оградить домашних животных от сердечных гельминтов, блох, клещей и кишечных глистов. Большинство ветеринаров рекомендуют проводить профилактику паразитов для домашних животных в течение года, но некоторые хозяева пропускают плановую профилактику, когда на улице холодно.

Пропускать обработку от паразитов не следует (иллюстрация: Freepik)

С началом весны резко возрастает количество паразитов в среде, где живет ваш домашний любимец, поэтому важно использовать средства от паразитов, чтобы защитить своего питомца.

Ведь даже комнатные кошки подвергаются риску заражения блохами и другими паразитами.

Спросите своего ветеринара, какие продукты лучше всего подходят для вашего питомца, и используйте их в соответствии с инструкциями и рекомендациями ветврача.

Принесение токсичных цветов в дом

Многие красивые весенние растения и цветы на самом деле ядовиты для домашних животных. Прежде чем принести домой букет или растение, убедитесь, что они не токсичны для вашей собаки или кота. Особенно интересны цветы кошкам, они любят их грызть.

Некоторые растения ядовиты для кошек и собак (иллюстрация: Freepik)

Однако вредные растения могут раздражать полость рта и вызывать рвоту, почечную недостаточность или неврологическую дисфункцию. Если вы заметили симптомы отравления растениями, немедленно свяжитесь с ветеринаром.

Хранение опасной пищи в пределах досягаемости

Весна для многих людей означает празднование Пасхи, и таких продуктов, как шоколад и ветчина, много.

Домашние животные могут рыться в пасхальных корзинах или сидеть под столом в течение обеда или ужина, выпрашивая вкусняшку, которая может привести к болезни. Например, популярный в это время года шоколад, токсичный для собак и кошек.

Кроме этого, большинство человеческой пищи может повлечь за собой расстройство желудочно-кишечного тракта у кошек и собак и привести к таким осложнениям как панкреатит. И даже если еда напрямую не вредит вашему питомцу, она может привести к ожирению.

Не кормите животных человеческой пищей (иллюстрация: Freepik)

Храните всю еду для людей в недоступном месте и напомните гостям и детям не предлагать еду домашним животным. Подумайте о пасхальной корзине, закрытой от домашних животных, или специальном лакомстве, чтобы ваше животное почувствовало себя причастным к празднику.

Отсутствие подготовки к сезону аллергии

Как и люди, многие домашние животные весной страдают от аллергии. Но в то время как у людей часто заложен нос, домашние животные испытывают раздражение кожи и зуд. Если вы знаете, что у кота или собаки сезонная аллергия, возможно, вы сможете вовремя им помочь.

У собак и кошек может быть аллергия весной (иллюстрация: Freepik)

Кроме использования средств от паразитов, запланируйте визит к ветеринару, чтобы обсудить план борьбы с аллергией. Ваш ветеринар может назначить лекарства, прививки или предложить советы по минимизации симптомов.

Отсутствие планового обзора у ветеринара

Ветеринары, как правило, остаются очень занятыми весной. Кроме того, что они посещают больных животных, многие домашние животные приходят на ежегодные осмотры и прививки, а некоторые хозяева откладывают визит до последней минуты.

Необходимо посещать ветеринара для планового обзора (иллюстрация: Freepik)

Вашей ветеринарной клинике может быть трудно втиснуть вас в график, поэтому не забывайте заранее записывать своего домашнего питомца на осмотр.