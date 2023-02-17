UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 помилок при митті голови, які перетворюють ваше волосся на паклю

Які помилки допускають при митті голови (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Миття голови - необхідна процедура для збереження краси і здоров'я вашого волосся і шкіри голови. І хоча цей процес не надто складний, і тут можна допускатися помилок, що негативно вплинуть на вигляд вашого волосся, а можуть навіть перетворити його на паклю.

Про це розповіли в Instagram-пабліку Stylish Crow.

Мити піною

Мити голову потрібно шампунем у чистому вигляді, а не піною від шампуню. Вам потрібно наносити шампунь на шкіру голови у чистому вигляді. Не спінювати його в руках, а потім на шкіру, не спінювати його одразу на шкірі.

Ви повинні спочатку пройтися шампунем у чистому вигляді, а потім вже емульгувати його з водою. Те, що піни утворюється багато, говорить лише про те, що це концентрат. Піна не здатна очистити вашу шкіру голови, адже це - розведений шампунь. А розведений шампунь не розчинить шкірний жир.

Намилювати один раз

Завжди потрібно намилювати голову шампунем двічі. І це аксіома. Тому що перший раз ви видаляєте основний шар жиру зі шкіри голови, другий - компоненти шампуню працюють зі шкірою вже безпосередньо і дочищають те, що не очистилося повністю в перше намилювання.

Наносити маску на шкіру голови

Маску наносять лише на волосся, стараючись уникнути шкіри голови. В іншому разі маска буде забивати пори, викликатиме свербіж шкіри голови. Вона може сильно жирнішати і не очищатиметься на 100%. Це може спричинити проблеми - від лупи до випадання волосся.

"Яка різниця, як мити голову"

Насправді величезна. Якщо ви, намилюючи шкіру голови, затираєте волосся, ніби плями з одягу виводите, то про яку правильну мийку може йтися? Адже у такому разі ви затираєте кутикулярний захисний шар волосся.

В результаті волога буде залишати волосся, воно висушуватиметься, ламатиметься, кінчики посічуться.

Ходіння в рушнику

Після миття голови в рушнику ходити варто не більше двох хвилин, або ж 3-5, якщо це спеціальні рушники, що вбирають вологу з волосся (наприклад, шовкові або мікрофібра).

Якщо ж ви сидите в махровому рушнику понад 2 хвилини, це згубно впливає на якість вашого волосся.

Раніше ми писали також, чому насправді волосся випадає, не росте, ламається і як зберегти шевелюру.

Крім того дізнайтеся, які хвороби можуть бути пов'язані з випадінням волосся.

Читайте РБК-Україна в Google News
волоссяголовашкіра голови