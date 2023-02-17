5 помилок при митті голови, які перетворюють ваше волосся на паклю

Мити піною

Мити голову потрібно шампунем у чистому вигляді, а не піною від шампуню. Вам потрібно наносити шампунь на шкіру голови у чистому вигляді. Не спінювати його в руках, а потім на шкіру, не спінювати його одразу на шкірі.

Ви повинні спочатку пройтися шампунем у чистому вигляді, а потім вже емульгувати його з водою. Те, що піни утворюється багато, говорить лише про те, що це концентрат. Піна не здатна очистити вашу шкіру голови, адже це - розведений шампунь. А розведений шампунь не розчинить шкірний жир.

Намилювати один раз

Завжди потрібно намилювати голову шампунем двічі. І це аксіома. Тому що перший раз ви видаляєте основний шар жиру зі шкіри голови, другий - компоненти шампуню працюють зі шкірою вже безпосередньо і дочищають те, що не очистилося повністю в перше намилювання.

Наносити маску на шкіру голови

Маску наносять лише на волосся, стараючись уникнути шкіри голови. В іншому разі маска буде забивати пори, викликатиме свербіж шкіри голови. Вона може сильно жирнішати і не очищатиметься на 100%. Це може спричинити проблеми - від лупи до випадання волосся.

"Яка різниця, як мити голову"

Насправді величезна. Якщо ви, намилюючи шкіру голови, затираєте волосся, ніби плями з одягу виводите, то про яку правильну мийку може йтися? Адже у такому разі ви затираєте кутикулярний захисний шар волосся.

В результаті волога буде залишати волосся, воно висушуватиметься, ламатиметься, кінчики посічуться.

Ходіння в рушнику

Після миття голови в рушнику ходити варто не більше двох хвилин, або ж 3-5, якщо це спеціальні рушники, що вбирають вологу з волосся (наприклад, шовкові або мікрофібра).

Якщо ж ви сидите в махровому рушнику понад 2 хвилини, це згубно впливає на якість вашого волосся.