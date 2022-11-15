Випадіння волосся може бути ознакою серйозних хвороб: яких саме

Випадіння волосся - часта проблема, з якою стикаються, як жінки, так і чоловіки. У останніх це може бути зумовлено генетично, проте і в перших і в других це може бути ознакою більше серйозних хвороб.

До якого лікаря звернутися

Якщо останнім часом у вас посипалося волосся, але інших скарг нема, зверніться до лікаря-трихолога. Він допоможе зрозуміти, що відбувається з волосяним фолікулом і чи немає трихологічних або дерматологічних проблем.

Якщо є ще інші скарги, наприклад, слабкість, сонливість, зміни шкіри, можливо, з’явились висипи, можливо, нещодавно чимось перехворіли, тоді варто почати з сімейного лікаря, який призначить список обстежень.

Які хвороби є причиною випадіння волосся?

Ендокринні хвороби

Зниження функції щитоподібної залози. Щитоподібна залоза виробляє важливий гормон - тироксин. І його дефіцит порушує енергообмін і порушує всі функції організму, тому, і волосся випадає також. Окрім цього є скарги на слабкість, зниження енергії і багато інших.

Гіперпаратиреоз. Коли прищитоподібні залози виробляють багато паратгормону. Це може бути на фоні дефіциту вітаміну D і призводити до гіперкальціємії в крові. Підвищення кальцію в крові перешкоджає потраплянню в кістки, зуби і волосся з нігтями - вони теж страждають.

Гіперандрогенія. Підвищення рівня чоловічих статевих гормонів у жінок. Волосяний фолікул має рецептори, чутливі до андрогенів. І як наслідок - випадіння волосся. Так як, гіперандрогенія може бути наслідком важких хвороб, ми завжди виключаємо їх.

Гіперкортицизм. Підвищення рівня кортизолу. Кортизол - це гормон наднирників. Він може зростати під час стресу, але і бути наслідком пухлини гіпофізу або наднирників. Як наслідок, призводити до облисіння, як у жінок так і у чоловіків

Дефіцити вітамінів

Якщо Ви не вживаєте м’ясо, рибу, яйця …є сенс перевірити рівень певних вітамінів.

Анемія. Теж доволі часта причина випадіння волосся. Жінки репродуктивного віку завжди в зоні ризику. Окрім випадіння волосся зазвичай є скарги на задишку, слабкість, швидку втомлюваність.