Чому насправді волосся випадає, не росте, ламається і як зберегти шевелюру

Випадіння, ламкість, сухість і поганий ріст волосся - дуже поширена проблема, з якою нелегко впоратися. Але все можливо, якщо є бажання і терпіння.

Чому виникає проблема, як з нею боротися, в Telegram розповіла Наталя Мазурик, експерт з харчування.

Чому виникають проблеми з волоссям

За словами експертки, волосся взагалі б не росло, якби в організмі не було ферментів

Бо саме ферменти розщеплюють, зокрема, білки, які ми їмо, та будують з них білки в нашому організмі. А саме з білків складається волосся. А от змушують ферменти працювати, зокрема, мікроелементи.

Які мікроелементи конче необхідні волоссю

Щоб покращити стан волосся, потрібно придивитися, чи вистачає організму мікроелементів. А саме, важливі залізо, цинк, селен, мідь.

Цинк

Цей елемент входить до складу багатьох ферментів-будівельників білків. Якщо цинку не вистачає, волосся випадає.

Особливо дефіцит цинку можливий після стресу, бо стрес підвищує кортизол, а кортизол потребує більше цинку. І, якщо його в організмі було і так мало, відбувається гострий дефіцит, волосся випадає.

Також дефіцит цинку провокують алкоголь та цукор. А джерелами цинку є червоне м'ясо, устриці, курячий жовток, сочевиця, нут, цільна вівсянка та овес, кіноа, висівки, банани, соняшникове та гарбузове насіння.

Залізо

Воно бере участь у створенні гемоглобіну. А гемоглобін переносить кисень, зокрема і до коріння волосся. Якщо ж кисень до коріння не надходить, волосся погано росте.

Залізо міститься в печінці, червоному м'ясі, яйцях, сирі.

Мідь

Вона потрібна для кращого засвоєння заліза. А ще обсічені кінчики - це теж ознака дефіциту міді. Найкраще мідь засвоюється з молібденом.

Таке поєднання є в печінці, нирках, крабах, креветках, омарах, в горіхах, квасолі, в горосі.

Селен

Він потрібен для щитовидки (для її гормонів). Проблеми зі щитовидкою теж приводять до випадіння волосся або його потоншання чи уповільнення росту.

Важливо пам'ятати, що селен погано засвоюється через велику кількість швидких вуглеводів (тістечок, булочок, цукру).

Цікаво, що всього три бразильських горішки поповнюють денну норму селену. Також він міститься в курячих яйцях, крабах, кальмарах.

Не забувайте про вітаміни

Вітамін Н (біотин)

Це теж помічник ферментів і він дуже важливий для покращення та зміцнення білка кератину.

Біотин є в багатьох продуктах (мигдаль, арахіс, цибуля, помідори, яйця, лососеві, салат латук, цвітна капуста).

Але причина нестачі біотину не лише в недоборі з їжі. Цей вітамін виробляється і бактеріями кишечника. І якщо таких бактерій нема, біотину теж не вистачатиме. Цих бактерій може не бути, якщо вони вбиті антибіотиками (після антибіотиків волосся тоншає).

Також біотин може погано засвоюватися через синдром подразненого кишківника, целіакію, хворобу Крона.

Вітамін С

Він дуже важливий для підтримання доброго стану стінок капілярів та їх еластичності. А це забезпечує живлення волосяних фолікулів.

Якщо живлення погіршується, волосся тоншає. Також вітамін С бере участь у синтезі колагену.

Вітамін D

Цей вітамін напряму стимулює ріст волосся. І також він робить імунну підтримку волосся, бо є імунні захворювання, через які стан волосся погіршується. Людям, які мають такі захворювання, зазвичай треба більше вітаміну D.

Для засвоєння вітаміну D необхідні жири, наприклад, Омега-3. І сама Омега-3 теж дуже важлива для волосся.

Омега-3

Якщо є дефіцит Омега-3, волосся тоншає.

Також дефіцит Омега-3 зазвичай супроводжується перебором Омега-6. А Омега-6 провокує запалення (Омега-3 ці запалення знімає).

І от, як не дивно, облисіння - це саме фактор, зокрема, запалення волосяних фолікулів.

Фалати (В9)

Це природна форма вітаміну В9. Без фалатів важко повністю синтезувати білки. Щоб отримувати фалати, треба їсти темну листову зелень.

Ще дві причини випадіння волосся

Недостатнє вироблення жовчі

Жовч допомагає засвоювати жири та жиророзчинні вітаміни (такі як Омега-3 та вітамін D). Якщо жовчі недостатньо, організм робить це погано.

Підвищене вироблення андрогенів

Буває, що волосся випадає місцями. Це буває через підвищене вироблення гормонів андрогенів і називається андрогенна алопеція. В такому випадку мікроелементи не дієві.

Кілька важливих порад