5 ошибок при мытье головы, которые превращают ваши волосы в паклю

Мыть пеной

Мыть голову нужно шампунем в чистом виде, а не пеной от шампуня. Вам нужно наносить шампунь на кожу головы в чистом виде. Не вспенивать его в руках, а затем на кожу, не вспенивать его на коже.

Вы должны сначала пройтись шампунем в чистом виде, а затем уже эмульгировать его с водой. То, что пены образуется много, говорит лишь о том, что это концентрат. Пена не способна очистить вашу кожу головы, ведь это – разведенный шампунь. А разбавленный шампунь не растворит кожный жир.

Намыливать один раз

Всегда нужно намыливать голову шампунем дважды. И это аксиома. Так как первый раз вы удаляете основной слой жира с кожи головы, второй – компоненты шампуня работают с кожей уже непосредственно и дочищают то, что не очистилось полностью в первое намыливание.

Наносить маску на кожу головы

Маску наносят только на волосы, стараясь избегать кожи головы. В противном случае маска будет забивать поры, вызвать зуд кожи головы. Она может сильно жирнеть и не будет очищаться на 100%. Это может вызвать проблемы – от перхоти до выпадения волос.

"Какая разница, как мыть голову"

На самом деле огромная. Если вы, намыливая кожу головы, затираете волосы, словно пятна с одежды выводите, то о какой правильной мойке может идти речь? Ведь в таком случае вы затираете кутикулярный защитный слой волос.

В результате влага будет покидать волосы, они будут высушиваться, ломаться, кончики посекутся.

Хождение в полотенце

После мытья головы в полотенце ходить следует не более двух минут, или же 3-5, если это специальные полотенца, впитывающие влагу с волос (например, шелковые или микрофибра).

Если же вы сидите в махровом полотенце более 2 минут, это губительно влияет на качество ваших волос.