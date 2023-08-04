5 помилок, яких треба уникати під час купівлі житла, щоб не нажити проблем. Поради юриста
Купівля житла вимагає ретельної підготовки. Майбутнім власникам потрібно максимально добре ознайомитись із договором, а також врахувати супутні витрати, про які люди часто забувають.
Про те, які помилки допускають покупці при купівлі об’єктів нерухомості, розповіла юрист Тетяна Ошкало в Instagram.
Неправильно розраховують вартість покупки
Часто люди розраховують вартість покупки, не включаючи затрати на оформлення і податки. А на це насправді йдуть немаленькі суми, які варто завчасно закласти у свій бюджет.
Не перевіряють об'єкт нерухомості перед покупкою
"Одразу спростую міф: рієлтор і нотаріус не перевіряють нерухомість за всіма критеріями. Вони перевірять тільки 2 з 10 критеріїв, які прямо впливають на можливість оформити нерухомість на іншу людину. Всі інші критерії перевірки об’єкта нерухомості їх не цікавлять", - каже Ошкало.
Вимушена довіра продавцю, рієлтору, менеджеру з відділу продажів
Покупець довіряє тому джерелу інформації, яке у нього вже є. А для такого джерела інформації найважливіше - продати об’єкт за найвищу ціну в найкоротший термін. І тут в хід ідуть всі методи продажу.
Договір купівлі-продажу або не читають, або читають швиденько
Покупцю має бути зрозуміле кожне слово і речення в договорі. Перепитати значення того, що вказано в договорі або просити внести зміни в договір - це нормально. Тому не соромтесь ставити запитання й уточнювати деякі моменти по документах.
Не цікавляться усім, що стосується об’єкта нерухомості до підписання договору
"Ставте всі питання, які вас цікавлять про об’єкт покупки до підписання, а не після. Ви платите за об’єкт свої гроші й маєте право знати про нього все", - каже юрист.
Що робити, щоб ці помилки не допускати
Ошкало радить готуватись до укладення договору, перевіряти документи продавця й об’єкт покупки. А також довіряти тільки тому, що написано в офіційних документах.
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