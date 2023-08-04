5 помилок, яких треба уникати під час купівлі житла, щоб не нажити проблем. Поради юриста

Купівля житла вимагає ретельної підготовки. Майбутнім власникам потрібно максимально добре ознайомитись із договором, а також врахувати супутні витрати, про які люди часто забувають.

Про те, які помилки допускають покупці при купівлі об’єктів нерухомості, розповіла юрист Тетяна Ошкало в Instagram .

Неправильно розраховують вартість покупки

Часто люди розраховують вартість покупки, не включаючи затрати на оформлення і податки. А на це насправді йдуть немаленькі суми, які варто завчасно закласти у свій бюджет.

Не перевіряють об'єкт нерухомості перед покупкою

"Одразу спростую міф: рієлтор і нотаріус не перевіряють нерухомість за всіма критеріями. Вони перевірять тільки 2 з 10 критеріїв, які прямо впливають на можливість оформити нерухомість на іншу людину. Всі інші критерії перевірки об’єкта нерухомості їх не цікавлять", - каже Ошкало.

Вимушена довіра продавцю, рієлтору, менеджеру з відділу продажів

Покупець довіряє тому джерелу інформації, яке у нього вже є. А для такого джерела інформації найважливіше - продати об’єкт за найвищу ціну в найкоротший термін. І тут в хід ідуть всі методи продажу.

Договір купівлі-продажу або не читають, або читають швиденько

Покупцю має бути зрозуміле кожне слово і речення в договорі. Перепитати значення того, що вказано в договорі або просити внести зміни в договір - це нормально. Тому не соромтесь ставити запитання й уточнювати деякі моменти по документах.

Не цікавляться усім, що стосується об’єкта нерухомості до підписання договору

"Ставте всі питання, які вас цікавлять про об’єкт покупки до підписання, а не після. Ви платите за об’єкт свої гроші й маєте право знати про нього все", - каже юрист.

Що робити, щоб ці помилки не допускати

Ошкало радить готуватись до укладення договору, перевіряти документи продавця й об’єкт покупки. А також довіряти тільки тому, що написано в офіційних документах.