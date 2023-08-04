5 ошибок, которых нужно избегать при покупке жилья, чтобы не нажить проблем. Советы юриста

Покупка жилья требует тщательной подготовки. Будущим владельцам необходимо максимально хорошо ознакомиться с договором, а также учесть сопутствующие расходы, о которых люди часто забывают.

О том, какие ошибки допускают покупатели при покупке объектов недвижимости, рассказала юрист Татьяна Ошкало в Instagram .

Неправильно рассчитывают стоимость покупки

Зачастую люди рассчитывают стоимость покупки, не включая затраты на оформление и налоги. А на это на самом деле идут немаленькие суммы, которые стоит заранее заложить в свой бюджет.

Не проверяют объект недвижимости перед покупкой

"Сразу развенчиваю миф: риелтор и нотариус не проверяют недвижимость по всем критериям. Они проверят только 2 из 10 критериев, которые прямо влияют на возможность оформить недвижимость на другого человека. Все остальные критерии проверки объекта недвижимости их не интересуют", - говорит Ошкало.

Вынужденное доверие продавцу, риелтору, менеджеру с отдела продаж

Покупатель доверяет тому источнику информации, который у него уже есть. А для такого источника информации самое важное - продать объект за самую высокую цену в кратчайшие сроки. И здесь в ход идут все способы реализации.

Договор купли-продажи либо не читают, либо читают быстро

Покупателю должно быть понятно каждое слово и предложение в договоре. Переспросить значение того, что указано в договоре или просить внести изменения в договор - это нормально. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять некоторые моменты по документам.

Не интересуются всем, что касается объекта недвижимости до подписания договора

"Задавайте все вопросы, которые вас интересуют об объекте покупки до подписания, а не после. Вы платите за объект свои деньги и имеете право знать о нем все", - говорит юрист.

Что делать, чтобы эти ошибки не допускать

Ошкало советует готовиться к заключению договора, проверять документы продавца и объект покупки. А также доверять только потому, что написано в официальных документах.