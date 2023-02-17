5 побічних ефектів малорухливого способу життя: лікар зробив важливе попередження для всіх

Збільшення ваги

Якщо ви мало рухаєтеся та не займаєтеся фізичними вправами, будьте готові до набору зайвої ваги. Якщо ви щодня вживатимете більше калорій, ніж спалює ваш організм, то поява зайвої ваги неминуча. А згодом це переросте на ризик ожиріння.

Втрата сили та м'язової маси

Якщо м'язи не отримують навантаження або ви їх недостатньо використовуєте протягом дня, то вони стають менше і слабшають. В результаті вам стане в рази важче щось робити, і ви станете схильнішими до раптового падіння.

Підвищений ризик розвитку хронічних хвороб

На жаль, малорухливий спосіб життя, відсутність фізичного навантаження, прогулянок на свіжому повітрі – все це веде до підвищеного ризику розвитку цукрового діабету, раку, підвищеного кров'яного тиску, інсульту, серцево-судинних захворювань, підвищеного рівня холестерину, метаболічного синдрому, остеопорозу та інших.

Проблеми із психічним здоров'ям

Як зазначає доктор Бол, при малорухливому способі життя можуть розвинутися депресія та тривожність. Вчені в одному дослідженні виявили, що відсутність енергії, проблеми зі сном та малорухливий спосіб життя пов'язані з депресією та змінами настрою.

Ризик передчасної смерті

Сидячий спосіб життя, мало руху та зневага спортом призводить до підвищеного ризику ранньої смерті. За даними Європейського товариства кардіологів, 20 років малорухливого життя збільшують ризик передчасної смерті вдвічі.

Як змінити своє життя прямо зараз

"Найкращий спосіб припинити малорухливий спосіб життя - подумати про те, як включити у своє повсякденне життя як структуровану, так і неструктуровану фізичну активність", - розповів доктор Бол.

Він рекомендує дорослим приділяти не менше 150 хвилин на тиждень на аеробні вправи високої інтенсивності та обов'язково - двічі на тиждень робити вправи для зміцнення м'язів. Як варіант – 30-хвилинна прогулянка щодня після вечері.

Щоб збільшити фізичну активність, можна підніматися сходами замість ліфта, ходити пішки більше - паркувати авто подалі від офісу або виходить на 1-2 зупинки раніше.

"Якщо ви працюєте за столом, ставте будильник кожні 30-60 хвилин, а потім вставайте, потягуйтесь, походіть протягом 5-10 хвилин, перш ніж повернутися знову до роботи", - рекомендує лікар.

Також він пропонує об'єднатися з другом, який також хотів би більше активності та проводити спільні прогулянки чи пробіжки.