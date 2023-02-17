5 побочных эффектов малоподвижного способа жизни: врач сделал важное предупреждение для всех

Увеличение веса

Если вы мало двигаетесь и не занимаетесь физическими упражнениями, будьте готовы к набору лишнего веса. Если вы ежедневно будете употреблять больше калорий, чем сжигает ваш организм, то появление лишнего веса неизбежно. А со временем это перерастет в риск ожирения.

Потеря силы и мышечной массы

Если мышцы не получают нагрузку или вы недостаточно их используете в течение дня, то они становятся меньше и слабеют. В результате вам станет в разы тяжелее что-то делать, и вы станете более склонны к внезапному падению.

Повышенный риск развития хронических болезней

Увы, малоподвижный образ жизни, отсутствие физической нагрузки, прогулок на свежем воздухе - все это ведет к повышенному риску развития сахарного диабета, рака, повышенного кровяного давления, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, повышенному уровню холестерина, метаболическому синдрому, остеопорозу и другим.

Проблемы с психическим здоровьем

Как отмечает доктор Бол, при малоподвижном образе жизни могут развиться депрессия и тревожность. Ученые в одном исследовании обнаружили, что отсутствие энергии, проблемы со сном и малоподвижный образ жизни связаны с депрессией и изменениями настроения.

Риск преждевременной смерти

Сидячий образ жизни, мало движения и пренебрежение спортом приводит к повышенному риску ранней смерти. По данным Европейского общества кардиологов, 20 лет малоподвижной жизни увеличивают риск преждевременной смерти в два раза.

Как изменить свою жизнь прямо сейчас

"Лучший способ перестать малоподвижный образ жизни - подумать о том, как включить в свою повседневную жизнь как структурированную, так и неструктурированную физическую активность", - рассказал доктор Бол.

Он рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут в неделю на аэробные упражнения высокой интенсивности и обязательно - дважды в неделю делать упражнения для укрепления мышц. Как вариант - 30-минутная прогулка ежедневно после ужина.

Чтобы увеличить физическую активность, можно подниматься по лестнице вместо лифта, ходить пешком больше - парковать авто подальше от офиса или выходит на 1-2 остановки раньше.

"Если вы работаете за столом, ставьте будильник каждые 30-60 минут, а затем вставайте, потягивайтесь, походите в течении 5-10 минут, прежде, чем вернуться снова к работе", - рекомендует врач.

Также он предлагает объединиться с другом, который также хотел бы больше активности и проводить совместные прогулки или пробежки.