5 вопросов, которые обязательно нужно задать партнеру перед свадьбой

Перед тем, как влюбленные решат подать заявление в ЗАГС и жениться, следует задать себе и друг другу несколько вопросов. Это поможет понять, действительно ли пара готова к столь важному шагу.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram .

Почему ты хочешь заключить брак?

Этот вопрос поможет выяснить мотивацию вашего партнера и его представление о семейной жизни. Важно понять, что у каждого человека есть свои ожидания от брака, и они могут отличаться.

Как ты представляешь наше будущее через 5 или 20 лет?

Психолог говорит, что такой вопрос позволит обсудить долгосрочные планы и цели. Необходимо выяснить, совпадают ли ваши видения будущего и есть ли взаимная поддержка в ваших планах.

Какие ценности важны в семье?

Можно узнать, насколько совпадают ваши ценности и как вы планируете строить ваши отношения на основе них. Обсуждение этого вопроса может способствовать избеганию конфликтов в будущем.

Какие трудности ты видишь в браке?

Этот вопрос поможет оценить реалистичность вашего партнера и готовность работать над отношениями в сложных ситуациях.

Необходимо знать, как вы планируете решать проблемы вместе и поддерживать друг друга.

Как партнер представляет распределение обязанностей?

Нужно выяснить, как партнер представляет распределение обязанностей в семье и какие ожидания в отношении ролей мужчины и женщины. Этот вопрос поможет избежать недоразумений и конфликтов по распределению обязанностей в браке.