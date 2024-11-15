5 папужок різного розміру, яких можна навчити розмовляти

Хвилясті папужки

Хвилясті папужки (фото: Freepik)

Ця 20-сантиметрова пташка може бути мініатюрною, але їй належать світові рекорди за найбільший словниковий запас серед птахів. Вони можуть вивчити довгі та короткі фрази і навіть навчитися співати. Крім цього, хвилясті папужки не такі гучні, як деякі інші балакучі птахи.

З середньою тривалістю життя 5-8 років, ці розумні птахи є надзвичайно соціальними і люблять проводити час зі своїми господарями.

Втім, хоча вони потребують простору і люблять проводити час поза кліткою, вони також можуть задовольнятися великою кліткою, поки сім'я вдень на роботі; а перегляд телешоу чи прослуховування аудіокниг допомагає їм розширювати свій словниковий запас.

Корела

Корела (фото: Freepik)

Корела - популярні домашні улюбленці, і на те є вагомі причини: вони зазвичай лагідні та товариські. Вони люблять, коли їх тримають на руках і насолоджуються товариством людей.

Корели більші за хвилястих папуг, досягають 30-33 сантиметрів і важать 80-100 грамів. Втім, корели живуть від 10 до 20 років.

При постійній соціалізації та навчанні вони можуть стати досить балакучими, вивчивши до 250 слів і фраз, і навіть насвистувати пісеньки. Однак, якщо ви шукаєте птаха, що розмовляє (на відміну від того, що цвірінькає і свистить), краще завести самця корели. Самки вчаться розмовляти дещо гірше, ніж самці.

Кільчастий папуга

Кільчастий папуга (фото: Freepik)

Кільчасті папуги, також відомі як індійські кільчасті папуги або намистові папуги, трохи більші за попередніх птахів у цьому списку - виростають до 40-42 сантиметрів і важать до 115 грамів.

Кільчасті папуги можуть повторювати цілі речення та імітувати багато звуків, які вони чують. Їхньою особливістю є те, що вони здатні запам'ятовувати не лише окремі слова, а й довгі фрази. Тон їхнього голосу також досить чіткий і зрозумілий, що робить їх цікавими для навчання і спілкування.

Оскільки цим папужкам подобається вивчати довгі фрази, повторення буде регулярним. Зрештою, кільчастим папужкам потрібно переконатися, що все сказано чітко і в правильному порядку.

Ця особливість робить кільчастих папуг трохи складнішими в дресируванні. Вони також можуть бути дещо впертими та доволі галасливими, що створює складнощі при утриманні птахів в багатоквартирному будинку.

Какаду

Какаду (фото: Freepik)

Какаду - ще один великий вид папуг, який продемонстрував мовленнєві здібності в неволі. Ці птахи можуть виростати до 70 сантиметрів, а важити - понад 1 кілограм.

Хоча какаду важко навчити розмовляти, ці птахи просто мають м'якший голос, ніж інші папуги, залежно від рівня їхнього настрою під час розмови - іноді вони можуть говорити дуже голосно.

Власники какаду повинні володіти навичками уважного слухання, щоб чути і розуміти тихі слова, які говорять їхні птахи. Какаду також потребують певних обмежень у спілкуванні в повсякденному житті, інакше тривога від розлуки через надмірну прив'язаність може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Амазонські папуги

Амазонські папуги (фото: Freepik)

Ще одна група птахів, яка відома своїми винятковими мовними здібностями - це амазонські папуги або амазони. Розміри амазонів становлять 25-45 сантиметрів, а вага 390-450 грамів.

Ці птахи не тільки відомі тим, що накопичують великий, дивовижний словниковий запас, але й відрізняються своєю винятковою чистотою голосу.

Зокрема, жовтоголовий амазон відомий як найкращий балакун серед амазонських папуг. Окрім розмов, амазонські папуги чудово навчаються трюків, що робить їх цікавими улюбленцями для тих, хто хоче завести пташку, яка може розмовляти.