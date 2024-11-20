UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

5 ознак того, що ви старієте швидше, ніж повинні

Які ознаки вказують на швидке старіння організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Старіння є природним процесом у житті людини. Деякі ознаки можуть вказувати на те, що цей процес відбувається швидше, ніж потрібно.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що категорично не повинна ігнорувати кожна людина.

З віком шкіра стає тоншою і менш еластичною, що призводить до появи зморшок, пігментних плям і сухості. Якщо додати до цього зовнішні фактори, такі, наприклад, як вплив сонця та куріння, то цей процес ще прискорюється.

З віком стає важко виконувати ті дії, які були звичними протягом багатьох років. Виникають болі в м'язах та суглобах, останні втрачають рухливість. Також знижується тонус м'язів і тканин, це позначається не тільки на роботі опорно-рухового апарату, але і на сечостатевій та серцево-судинній системах. 

може призвести до таких хвороб, як ожиріння, діабет та прискорене старіння.

У літніх людей зміщені фази сну - фаза глибокого сну буває дуже короткою, а перший етап сну збільшений. Люди похилого віку сплять неміцно, часто вони прокидаються посеред ночі і потім довгий час не можуть знову заснути.

Раніше ми повідомляли про 10 стверджень про старість, яким не варто вірити.

Також ми писали про 5 секретів, які допоможуть жити довго і щасливо в Україні.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Best life online та Eat This, Not That!

Читайте РБК-Україна в Google News
ОрганізмЗдоров'я