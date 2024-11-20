5 ознак того, що ви старієте швидше, ніж повинні

Старіння є природним процесом у житті людини. Деякі ознаки можуть вказувати на те, що цей процес відбувається швидше, ніж потрібно.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що категорично не повинна ігнорувати кожна людина.
З віком шкіра стає тоншою і менш еластичною, що призводить до появи зморшок, пігментних плям і сухості. Якщо додати до цього зовнішні фактори, такі, наприклад, як вплив сонця та куріння, то цей процес ще прискорюється.
З віком стає важко виконувати ті дії, які були звичними протягом багатьох років. Виникають болі в м'язах та суглобах, останні втрачають рухливість. Також знижується тонус м'язів і тканин, це позначається не тільки на роботі опорно-рухового апарату, але і на сечостатевій та серцево-судинній системах.
може призвести до таких хвороб, як ожиріння, діабет та прискорене старіння.
У літніх людей зміщені фази сну - фаза глибокого сну буває дуже короткою, а перший етап сну збільшений. Люди похилого віку сплять неміцно, часто вони прокидаються посеред ночі і потім довгий час не можуть знову заснути.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Best life online та Eat This, Not That!