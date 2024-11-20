5 признаков того, что вы стареете быстрее, чем должны

Старение есть естественным процессом в жизни человека. Некоторые признаки могут указывать на то, что этот процесс происходит быстрее, чем нужно.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что категорически не должен игнорировать каждый человек.
С возрастом кожа становится более тонкой и менее эластичной, что приводит к появлению морщин, пигментных пятен и сухости. Если добавить к этому внешние факторы, такие, как влияние солнца и курения, то этот процесс еще ускоряется.
С возрастом становится тяжело выполнять те действия, которые были привычны на протяжении многих лет. Возникают боли в мышцах и суставах, последние теряют подвижность. Также снижается тонус мышц и тканей, это сказывается не только на работе опорно-двигательного аппарата, но и на мочеполовой и сердечно-сосудистой системах.
может привести к болезням, таким как ожирение, диабет и ускоренное старение.
У пожилых людей смещены фазы сна - фаза гибернации бывает очень короткой, а первый этап сна увеличен. Пожилые люди спят некрепко, часто они просыпаются посреди ночи и потом долгое время не могут снова заснуть.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Best life online и Eat This, Not That!