5 признаков того, что вы стареете быстрее, чем должны

С возрастом кожа становится более тонкой и менее эластичной, что приводит к появлению морщин, пигментных пятен и сухости. Если добавить к этому внешние факторы, такие, как влияние солнца и курения, то этот процесс еще ускоряется.

С возрастом становится тяжело выполнять те действия, которые были привычны на протяжении многих лет. Возникают боли в мышцах и суставах, последние теряют подвижность. Также снижается тонус мышц и тканей, это сказывается не только на работе опорно-двигательного аппарата, но и на мочеполовой и сердечно-сосудистой системах.

может привести к болезням, таким как ожирение, диабет и ускоренное старение.

У пожилых людей смещены фазы сна - фаза гибернации бывает очень короткой, а первый этап сна увеличен. Пожилые люди спят некрепко, часто они просыпаются посреди ночи и потом долгое время не могут снова заснуть.