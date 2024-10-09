Як жити довго і щасливо в Україні: 5 секретів від антивікового експерта

Хто не мріє про довге і щасливе життя? Відповідь на це питання шукають багато людей по всьому світу, зокрема й в Україні.

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) дієтолог і антивікова експертка Ольга Малліані поділилася п'ятьма ключовими секретами, які допоможуть кожному з нас продовжити молодість і насолоджуватися життям повною мірою.

Як жити довго і щасливо в Україні?

Багато хто з нас мріє про активну старість, коли можна подорожувати, займатися улюбленими справами і насолоджуватися життям без обмежень. Але, на жаль, реальність часто не така райдужна: з віком приходять хронічні захворювання, втома, проблеми зі сном, зниження енергії та інші неприємні симптоми.

Як же можна уникнути цього і забезпечити собі довге, здорове та щасливе життя?

"З віком в організмі відбувається безліч змін. Гормональний фон змінюється, знижується виробництво важливих гормонів, таких як тестостерон і естроген. Це призводить до втрати м'язової маси, зниження рівня енергії, погіршення настрою та навіть когнітивних функцій. Багато людей відчувають хронічну втому, що поступово стає нормою. Вони змиряються з тим, що більше не можуть бути такими активними, як раніше, і вважають, що це просто частина старіння", - наголошує експерт.

Але є способи вплинути на ці процеси і повернути собі життєву силу.

Як повернути собі енергію та життєву силу

Перший крок до довголіття, каже Ольга, - це розуміння, що ваше здоров'я в ваших руках.

"Важливо не просто чекати, поки проблеми з'являться, а діяти на випередження. Одним із найбільш ефективних інструментів для цього є підтримка гормонального балансу. Багато хто недооцінює важливість гормонів, але вони - це "диригенти" нашого організму. Вони впливають на все: від настрою до фізичного стану", - пояснює Малліані.

Вчасна гормональна корекція може допомогти вам підтримувати оптимальний рівень гормонів, що дозволить зберігати енергію, покращити настрій, підвищити фізичну активність і навіть відновити сексуальне бажання. Це не магія, а науково підтверджені методи, які вже допомогли багатьом людям повернути собі радість життя.

Українцям назвали секрети довголіття (фото: Freepik)

Харчування - ключ до довголіття

Ще один важливий аспект довголіття - це харчування. Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на ваше самопочуття і тривалість життя. Адже неправильне харчування може бути причиною втоми, поганого настрою і проблем зі сном.

"Збалансоване харчування - це не просто дієта. Це спосіб життя, який допомагає вашому організму отримувати всі необхідні поживні речовини для підтримки енергії та здоров'я. Важливо включати в раціон продукти, багаті на антиоксиданти, вітаміни і мінерали, які допомагають боротися зі старінням на клітинному рівні. Наприклад, зелень, ягоди, горіхи, жирна риба - це ваші союзники в боротьбі за довголіття", - наголошує антивікова експертка.

Але харчування - це не лише про те, що ви їсте, а й про те, як ви це робите. Регулярність прийомів їжі, правильні пропорції білків, жирів та вуглеводів, а також питний режим - усе це має значення.

Рух - це життя

Не можна говорити про довголіття, не згадавши про фізичну активність.

"Наші тіла створені для руху, і коли ми ведемо малорухливий спосіб життя, це негативно впливає на всі системи організму. Вправи допомагають не лише підтримувати фізичну форму, а й покращують настрій, підвищують рівень енергії та сприяють кращому сну", - коментує Ольга.

При цьому не обов'язково проводити години в спортзалі. Навіть щоденні прогулянки на свіжому повітрі, йога або легкі вправи вдома можуть значно покращити ваше самопочуття. Головне - знайти те, що вам подобається, і робити це регулярно.

Сон - найкращий друг

Якість сну безпосередньо впливає на тривалість життя. Під час сну наш організм відновлюється, відбувається регенерація клітин, імунна система набирається сил. Якщо ви регулярно недосипаєте або ваш сон переривається, це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Важливо створити правильний режим сну:

лягати і вставати в один і той самий час

уникати гаджетів перед сном

створити комфортні умови для відпочинку.

Якщо у вас є проблеми зі сном, це може бути сигналом про гормональний дисбаланс або інші проблеми, які варто вирішити.

Ментальне здоров'я - основа гармонії

Не можна забувати і про ментальне здоров'я. Стрес, тривожність і депресія - це ті фактори, які можуть значно скоротити ваше життя. Важливо навчитися справлятися зі стресом і підтримувати емоційну рівновагу. Для цього існує безліч методів: медитація, дихальні практики, спілкування з близькими, хобі, яке приносить вам задоволення.

"Пам'ятайте, що ваше ментальне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися зі стресом самостійно, не бійтеся звертатися за допомогою до фахівців", - підкреслює спеціаліст.

Ментальне здоров'я так само важливе, як і фізичне (фото: Freepik)

Профілактика - це найкраща інвестиція

Також, за словами Малліані, не можна недооцінювати важливість профілактики. Регулярні медичні обстеження допоможуть виявити проблеми на ранніх стадіях і запобігти їх подальшому розвитку.

"Ваше здоров'я - це найцінніше, що у вас є, тому варто інвестувати в нього час і ресурси", - підкреслює вона.

Тож, вчасна гормональна корекція, правильне харчування, фізична активність, якісний сон і турбота про ментальне здоров'я - це ті кроки, які допоможуть вам жити довго і щасливо.

"Пам'ятайте: ваше довголіття залежить від вас. Почніть дбати про себе вже сьогодні, і ви побачите, як зміниться ваше життя", - радить фахівець.

І додає, що довголіття - це не про те, як довго прожити, а про те, як жити якісно і активно на кожному етапі життя.

"Ви можете вплинути на своє майбутнє, якщо почнете діяти вже сьогодні. Не відкладайте турботу про себе на потім - ваше тіло і розум скажуть вам "дякую", - резюмувала Ольга.