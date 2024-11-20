5 признаков того, что вы стареете быстрее, чем должны

Старение есть естественным процессом в жизни человека. Некоторые признаки могут указывать на то, что этот процесс происходит быстрее, чем нужно.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что категорически не должен игнорировать каждый человек.

Поврежденная кожа солнцем

Врач Мона Браунфилд рассказала, что чрезмерное пребывание на солнце может причинить вред коже. Ежедневный солнечный свет может иметь много преимуществ для психического и физического здоровья.

Однако, не нужно так много солнца, чтобы почувствовать преимущества - десяти минут может быть вполне достаточно, чтобы получить рекомендованный витамин D.

Чрезмерное пребывание на солнце может нарушить упругость кожи. Также ультрафиолетовое излучение может повредить белки коллагена в коже, что приведет к дряблости кожи, а также ускорит выработку меланина (клеток, придающих коже цвет), вызывая темные пигментные пятна.

С возрастом кожа становится более тонкой и менее эластичной, что приводит к появлению морщин, пигментных пятен и сухости. Если добавить к этому внешние факторы, такие, как влияние солнца и курения, то этот процесс еще ускоряется.

Проблемы с суставами

Жесткость и боли в суставах могут быть признаком преждевременного старения.

"Если вам за 40 или меньше, и вы начинаете ощущать такие вещи, как боль или дискомфорт, это может быть тревожным сигналом", - отметила доктор философии Натан Лебрассер.

С возрастом становится тяжело выполнять те действия, которые были привычны на протяжении многих лет. Возникают боли в мышцах и суставах, последние теряют подвижность. Также снижается тонус мышц и тканей, это сказывается не только на работе опорно-двигательного аппарата, но и на мочеполовой и сердечно-сосудистой системах.

Потеря слуха

Проблемы со слухом могут возникнуть в любом возрасте. Громкий шум может повредить маленькие волосковые клетки в ушах, передающих звук в мозг. Когда эти волоски сломаны, они не могут отрасти, и чем меньше таких волос, тем хуже мы слышим.

Выпадение волос

Нормально то, когда волосы седеют и выпадают с возрастом. Однако стресс может вызвать этот процесс раньше.

Чтобы избежать этого, следует следить за своим здоровьем и подобрать правильный уход для волос.

Плохой сон

Плохой сон может ускорить старение мозга. Недосыпание может привести к болезням, таким как ожирение, диабет и ускоренное старение.

У пожилых людей смещены фазы сна - фаза гибернации бывает очень короткой, а первый этап сна увеличен. Пожилые люди спят некрепко, часто они просыпаются посреди ночи и потом долгое время не могут снова заснуть.