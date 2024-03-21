5 ознак того, що соцмережі знищують ваші стосунки

У 21 столітті вплив соцмереж на наше життя не викликає сумнівів. Від того, як люди спілкуються, до того, чому вони розстаються, технології докорінно змінили розвиток стосунків.

Про те, як цифрові технології та соцмережі можуть зруйнувати стосунки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс про психологію стосунків Marriage.com .

Як змінилися стосунки з появою соцмереж

Вплив технологій на спілкування є всеосяжним, про що свідчить повсюдне поширення смартфонів, соціальних мереж та платформ для знайомств. Майже кожен є активним користувачем соціальних мереж, що докорінно змінює те, як починаються, розвиваються та завершуються стосунки.

До того ж тенденція до переважання віртуальної взаємодії над живим спілкуванням прискорилася, і, відповідно до результатів опитувань, більшість повідомляє, що вони частіше спілкуються в соцмережах, ніж наживо.

Так само стрімко зросла й статистика онлайн-знайомств і подальших стосунків. Тож можна зробити висновок, що розповсюдження технологій відіграло вирішальну роль у трансформації сучасних відносин - зменшенні живого спілкування.

Значно зросла кількість знайомств онлайн (фото: Freepik)

Безперечно, це має і позитивну сторону - у пар є можливість спільної діяльності на відстані, наприклад, перегляд фільмів у відеочаті, що впливає на відчуття зв'язку та підтримки. Однак, це принесло й суттєві недоліки, які не можна ігнорувати.

5 негативних наслідків впливу соцмереж на стосунки

Розфокусування уваги та зменшення якості проведеного часу

Наявність смартфонів та інших пристроїв може суттєво погіршити якість взаємодії між партнерами. Постійні сповіщення, бажання перевірити соціальні мережі або звичка гортати стрічку новин під час розмови можуть призвести до відчуття нехтування та ізоляції у стосунках.

Таке відволікання не лише знижує якість часу, проведеного разом, але й може підірвати основу довіри та близькості.

Зловживання соцмережами зменшує приділену увагу (фото: Freepik)

Непорозуміння через відсутність невербальних сигналів

Цифрове спілкування, хоч і зручне, але позбавлене багатства взаємодії наживо, де невербальні сигнали, такі як мова тіла та інтонація, відіграють вирішальну роль у розумінні та співпереживанні.

Текстові повідомлення можна легко витлумачити неправильно навіть з емодзі, що призводить до непорозумінь і конфліктів, яких можна було б уникнути при особистій зустрічі. Водночас голосові повідомлення, які, як здавалося, могли б розв'язати питання інтонації, не завжди є зручними для прослуховування - а довгі та детальні повідомлення не сприймаються через розфокусування уваги.

Спілкування переважно через соцмережі вимагає підвищеного усвідомлення цих обмежень і проактивного підходу до з'ясування намірів і почуттів один одного.

Послаблення емоційних зв'язків внаслідок залежності від соцмереж

Коли онлайн-спілкування переважає, існує ризик, що стосунки можуть стати поверхневими, позбавленими глибини, яку розвивають фізична присутність та обмін емоціями.

Наприклад, надмірна залежність від текстових повідомлень може призвести до зниження емоційної близькості, оскільки вони часто не можуть передати весь спектр емоцій. Це підкреслює важливість балансу між онлайн-взаємодією та особистим спілкуванням віч-на-віч.

Зловживання соцмережами погіршує емоційний зв'язок (фото: Freepik)

Ревнощі, викликані соцмережами, та нереалістичні очікування

Соціальні мережі можуть створювати нереалістичні стандарти, оскільки люди схильні ділитися лише найяскравішими моментами свого життя, оминаючи показ проблемних та буденних моментів.

І така викривлена, нереалістична картина може викликати почуття незадоволення власними стосунками, заздрість і ревнощі, змушуючи забути про індивідуальний розвиток спілкування і свої, не нав'язані потреби.

Вплив соцмереж на реальне задоволення партнером є колосальним, оскільки вони легко можуть спотворювати уявлення про те, як насправді виглядають здорові та повноцінні стосунки - з взаєморозумінням, підтримкою та вирішенням конфліктних ситуацій.

Порушення приватності та погіршення довіри

Легкість доступу до особистої інформації та спокуса відстежувати онлайн-активність партнера може призвести не тільки до порушення особистих меж, а й до погіршення довіри, ревнощів, і, зрештою, психологічного насилля.

Чи то читання повідомлень без дозволу, чи то відстеження місцеперебування партнера, такі дії можуть підірвати фундамент довіри, на якому будуються стосунки.

Опції соцмереж можуть погіршити довіру (фото: Freepik)

Хоча це радше підкреслює наявні проблеми, як от недостатню кількість спілкування, проблеми з самооцінкою, непорозуміння, опції соцмереж можуть значно їх підсилити, або ж навіть стати інструментом контролю.

Тож це підкреслює необхідність встановлення меж і взаємної поваги в стосунках - як і необхідність балансу в використанні соцмереж та звернення до сімейного психолога у разі складнощів при вирішенні конфліктів.