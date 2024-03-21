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5 признаков того, что соцсети уничтожают ваши отношения

Четверг 21 марта 2024 20:00
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5 признаков того, что соцсети уничтожают ваши отношения Соцсети могут ухудшить отношения (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В 21 веке влияние соцсетей на нашу жизнь не вызывает сомнений. От того, как люди общаются, до того, почему они расстаются, технологии в корне изменили развитие отношений.

О том, как цифровые технологии и соцсети могут разрушить отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс о психологии отношений Marriage.com.

Как изменились отношения с появлением соцсетей

Влияние технологий на общение всеобъемлющее, о чем свидетельствует повсеместное распространение смартфонов, социальных сетей и платформ для знакомств. Почти каждый является активным пользователем социальных сетей, что в корне изменяет то, как начинаются, развиваются и завершаются отношения.

К тому же тенденция к преобладанию виртуального взаимодействия над живым общением ускорилась, и согласно результатам опросов, большинство сообщает, что они чаще общаются в соцсетях, чем вживую.

Так же стремительно выросла и статистика онлайн знакомств и дальнейших отношений. Поэтому можно заключить, что распространение технологий сыграло решающую роль в трансформации современных отношений - уменьшении живого общения.

5 признаков того, что соцсети уничтожают ваши отношения

Значительно выросло количество знакомств онлайн (фото: Freepik)

Безусловно, это имеет и положительную сторону - у пар есть возможность совместной деятельности на расстоянии, например, просмотр фильмов в видеочате, что влияет на чувство связи и поддержки. Однако это принесло и существенные недостатки, которые нельзя игнорировать.

5 негативных последствий влияния соцсетей на отношения

Расфокусировка внимания и уменьшение качества проведенного времени

Наличие смартфонов и других устройств может значительно ухудшить качество взаимодействия между партнерами. Постоянные оповещения, желание проверить социальные сети или привычка листать новостную ленту во время разговора могут привести к чувству пренебрежения и изоляции в отношениях.

Такое отвлечение не только снижает качество времени, проведенного вместе, но может подорвать основу доверия и близости.

5 признаков того, что соцсети уничтожают ваши отношения

Злоупотребление соцсетями уменьшает уделенное внимание (фото: Freepik)

Недоразумение из-за отсутствия невербальных сигналов

Цифровое общение, хотя и удобное, но лишенное богатства взаимодействия вживую, где невербальные сигналы, такие как язык тела и интонация, играют решающую роль в понимании и сопереживании.

Текстовые сообщения можно легко истолковать неправильно даже с эмоджи, что приводит к недоразумениям и конфликтам, которых можно было бы избежать при личной встрече. В то же время голосовые сообщения, которые, казалось, могли бы решить вопросы интонации, не всегда удобны для прослушивания - а длинные и подробные сообщения не воспринимаются из-за расфокусировки внимания.

Общение преимущественно через соцсети требует повышенного осознания этих ограничений и проактивного подхода к выяснению намерений и чувств друг друга.

Ослабление эмоциональных связей в результате зависимости от соцсетей

Когда онлайн-общение преобладает, существует риск того, что отношения могут стать поверхностными, лишенными глубины, которую развивают физическое присутствие и обмен эмоциями.

К примеру, чрезмерная зависимость от текстовых сообщений может привести к снижению эмоциональной близости, поскольку они часто не могут передать весь спектр эмоций. Это подчеркивает важность баланса между онлайн-взаимодействием и личным общением с глазу на глаз.

5 признаков того, что соцсети уничтожают ваши отношения

Злоупотребление соцсетями усугубляет эмоциональную связь (фото: Freepik)

Ревность, вызванная соцсетями, и нереалистичные ожидания

Социальные сети могут создавать нереалистичные стандарты, поскольку люди склонны делиться только самыми яркими моментами своей жизни, минуя показ проблемных и обыденных моментов.

И такая искаженная, нереалистичная картина может вызвать чувство неудовлетворения собственными отношениями, зависть и ревность, заставляя забыть об индивидуальном развитии общения и о своих, не навязанных потребностях.

Влияние соцсетей на реальное удовлетворение партнером колоссально, поскольку они легко могут искажать представление о том, как на самом деле выглядят здоровые и полноценные отношения - с взаимопониманием, поддержкой и разрешением конфликтных ситуаций.

Нарушение конфиденциальности и ухудшение доверия

Легкость доступа к личной информации и соблазн отслеживать онлайн-активность партнера может привести не только к нарушению личных границ, но и к ухудшению доверия, ревности и, наконец, психологического насилия.

То ли это чтение сообщений без разрешения, то ли отслеживание местонахождение партнера, такие действия могут подорвать фундамент доверия, на котором строятся отношения.

5 признаков того, что соцсети уничтожают ваши отношения

Опции соцсетей могут ухудшить доверие (фото: Freepik)

Хотя это скорее подчеркивает имеющиеся проблемы, как недостаточное количество общения, проблемы с самооценкой, недоразумения, опции соцсетей могут значительно их усилить, или даже стать инструментом контроля.

Это подчеркивает необходимость установления границ и взаимного уважения в отношениях - как и необходимость баланса в использовании соцсетей и обращения к семейному психологу в случае сложностей при разрешении конфликтов.

Кстати, раньше мы писали о том, почему мужчина не делает предложение.

Также рассказывали, какие 4 типа привязанности существуют в отношениях.

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