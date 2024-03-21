5 признаков того, что соцсети уничтожают ваши отношения

В 21 веке влияние соцсетей на нашу жизнь не вызывает сомнений. От того, как люди общаются, до того, почему они расстаются, технологии в корне изменили развитие отношений.

О том, как цифровые технологии и соцсети могут разрушить отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс о психологии отношений Marriage.com .

Как изменились отношения с появлением соцсетей

Влияние технологий на общение всеобъемлющее, о чем свидетельствует повсеместное распространение смартфонов, социальных сетей и платформ для знакомств. Почти каждый является активным пользователем социальных сетей, что в корне изменяет то, как начинаются, развиваются и завершаются отношения.

К тому же тенденция к преобладанию виртуального взаимодействия над живым общением ускорилась, и согласно результатам опросов, большинство сообщает, что они чаще общаются в соцсетях, чем вживую.

Так же стремительно выросла и статистика онлайн знакомств и дальнейших отношений. Поэтому можно заключить, что распространение технологий сыграло решающую роль в трансформации современных отношений - уменьшении живого общения.

Значительно выросло количество знакомств онлайн (фото: Freepik)

Безусловно, это имеет и положительную сторону - у пар есть возможность совместной деятельности на расстоянии, например, просмотр фильмов в видеочате, что влияет на чувство связи и поддержки. Однако это принесло и существенные недостатки, которые нельзя игнорировать.

5 негативных последствий влияния соцсетей на отношения

Расфокусировка внимания и уменьшение качества проведенного времени

Наличие смартфонов и других устройств может значительно ухудшить качество взаимодействия между партнерами. Постоянные оповещения, желание проверить социальные сети или привычка листать новостную ленту во время разговора могут привести к чувству пренебрежения и изоляции в отношениях.

Такое отвлечение не только снижает качество времени, проведенного вместе, но может подорвать основу доверия и близости.

Злоупотребление соцсетями уменьшает уделенное внимание (фото: Freepik)

Недоразумение из-за отсутствия невербальных сигналов

Цифровое общение, хотя и удобное, но лишенное богатства взаимодействия вживую, где невербальные сигналы, такие как язык тела и интонация, играют решающую роль в понимании и сопереживании.

Текстовые сообщения можно легко истолковать неправильно даже с эмоджи, что приводит к недоразумениям и конфликтам, которых можно было бы избежать при личной встрече. В то же время голосовые сообщения, которые, казалось, могли бы решить вопросы интонации, не всегда удобны для прослушивания - а длинные и подробные сообщения не воспринимаются из-за расфокусировки внимания.

Общение преимущественно через соцсети требует повышенного осознания этих ограничений и проактивного подхода к выяснению намерений и чувств друг друга.

Ослабление эмоциональных связей в результате зависимости от соцсетей

Когда онлайн-общение преобладает, существует риск того, что отношения могут стать поверхностными, лишенными глубины, которую развивают физическое присутствие и обмен эмоциями.

К примеру, чрезмерная зависимость от текстовых сообщений может привести к снижению эмоциональной близости, поскольку они часто не могут передать весь спектр эмоций. Это подчеркивает важность баланса между онлайн-взаимодействием и личным общением с глазу на глаз.

Злоупотребление соцсетями усугубляет эмоциональную связь (фото: Freepik)

Ревность, вызванная соцсетями, и нереалистичные ожидания

Социальные сети могут создавать нереалистичные стандарты, поскольку люди склонны делиться только самыми яркими моментами своей жизни, минуя показ проблемных и обыденных моментов.

И такая искаженная, нереалистичная картина может вызвать чувство неудовлетворения собственными отношениями, зависть и ревность, заставляя забыть об индивидуальном развитии общения и о своих, не навязанных потребностях.

Влияние соцсетей на реальное удовлетворение партнером колоссально, поскольку они легко могут искажать представление о том, как на самом деле выглядят здоровые и полноценные отношения - с взаимопониманием, поддержкой и разрешением конфликтных ситуаций.

Нарушение конфиденциальности и ухудшение доверия

Легкость доступа к личной информации и соблазн отслеживать онлайн-активность партнера может привести не только к нарушению личных границ, но и к ухудшению доверия, ревности и, наконец, психологического насилия.

То ли это чтение сообщений без разрешения, то ли отслеживание местонахождение партнера, такие действия могут подорвать фундамент доверия, на котором строятся отношения.

Опции соцсетей могут ухудшить доверие (фото: Freepik)

Хотя это скорее подчеркивает имеющиеся проблемы, как недостаточное количество общения, проблемы с самооценкой, недоразумения, опции соцсетей могут значительно их усилить, или даже стать инструментом контроля.

Это подчеркивает необходимость установления границ и взаимного уважения в отношениях - как и необходимость баланса в использовании соцсетей и обращения к семейному психологу в случае сложностей при разрешении конфликтов.