4 типи привʼязаності у стосунках: перевірте, який з них ваш

Існують різні типи прив’язаності і інколи буває навіть складно зрозуміти, що це саме прив’язаність.

Про те, які типи прив’язаності існують та які їх ознаки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.

Які 4 типи привʼязаності у стосунках існують

Тип привʼязаності - це певний патерн поведінки у відносинах, що формується та розвивається в ранньому дитинстві через ваші стосунки з батьками.

Тип привʼязаності включає те, як ми схильні емоційно реагувати на інших, як ми зазвичай взаємодіємо з партнерами у стосунках і як ми поводимося, коли справа стосується стосунків.

Деякі дослідження вимірюють чотири стилі привʼязаності на основі індивідуальних рівнів уникання та тривоги у стосунках:

безпечний

тривожний

уникаючий

тривожно-уникаючий.

Типи прив’язаності людей (фото: Freepik)

Безпечний

Батьки були уважні до ваших потреб та прохання про допомогу, формували хороший емоційний контакт. Ви відчували себе у безпеці, відчували, що вас приймають, не боялися проявляти себе.

не боїтеся, що вас покинуть: "Я можу без тебе жити, але хочу з тобою"

маєте свою думку і зважаєте на думку оточення: "Якщо щось не так, поговорім про це"

не контролюєте партнера та не маніпулюєте їм: "Добре, що в кожного з нас є свої інтереси та життя поза відносинами".

Тривожний

Батьки були чуйні, але була нестабільність у відносинах: чергували байдужість і турботу. Ваші потреби майже не задовольнялися:

боїтеся бути покинутим та відкинутим: "Будь ласка, тільки не йди від мене, я все виправлю"

не переносите, коли партнер проводить час окремо від вас: "Давай будемо разом завжди" або "Ти йдеш до друзів без мене, ти мене не любиш?"

потребуєте постійного підтвердження взаємності: "Почуття - це так складно" або "Я не бачила сьогодні від тебе прояву почуттів".

Уникаючий

Батьки були суворі або емоційно віддалені, або взагалі відсутні. Могли більше турбуватися за оцінки, домашні справи чи поведінку, ніж ваші почуття, емоції, чи страхи:

при зближенні з партнером починаєте відчувати дискомфорт: "Почуття - це прояв слабкості, не хочу їм піддаватися".

часто не приймаєте допомоги, маєте сильне почуття незалежності: "Я справлюсь сам(а)"

уникаєте емоційної чи фізичної близькості: "Будь поруч, але не надто близько".

Типи прив’язаності людей (фото: Freepik)

Тривожно-уникаючий

Батьки залишили вам дитячі травми через психологічне чи фізичне насильство. Також присутній страх перед батьками. Ваші потреби не задовольняються.

у стосунках залишаєтесь відстороненими й водночас залежними: "Я хочу бути з тобою, але відштовхую через страх покохати"

очікуєте, що вас відштовхнуть, поранять чи розчарують: "Хочу любові й турботи, але я не вартий(а) цього"

сприймаєте партнера як непередбачувану людину: "Я тобі довіряю, але й боюсь водночас".

Насправді ви можете знайти себе у суміші двох або більше типів, але памʼятайте.Тип прив’язаності - це набуте, а не вроджене і його можна змінити, якщо ви звернетесь за професійною допомогою.