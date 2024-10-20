5 ознак, що вам пора терміново змінювати матрац

Ваш матрац дуже старий

Коли ви востаннє купували свій матрац? Якщо це було понад 10 років тому, час подумати про новий. Хоча вам може хотітися залишити матрац назавжди, пам'ятайте про навантаження, яке він зазнає щодня - перевороти вночі, пітливість, зміни ваги, можливо, поява дитини, домашніх тварин або партнера.

Тривалий термін експлуатації призводить до зношування матеріалів, що впливає на підтримку тіла під час сну.

Матрац прогинається і має багато горбів

Природне зношування неминуче, але якщо ваш матрац став горбатим і нерівним - це сигнал до заміни. З часом наповнювач матраца може переміщатися, утворюючи нерівності.

Це може означати, що ваше тіло більше не отримує необхідної підтримки, а також викликає дискомфорт через нерівномірний тиск. Така проблема зустрічається як у дешевих, так і в дорогих моделях, які вичерпали свій ресурс.

Ви прокидаєтеся з болями

Одним із найважливіших завдань матраца є правильна підтримка вашого тіла під час сну. Якщо ви постійно прокидаєтеся з болями в спині або суглобах, це може свідчити, що матрац більше не справляється зі своїм завданням.

Біль у спині є поширеною скаргою у тих, хто спить на старих або зношених матрацах. Недостатня підтримка призводить до неправильного положення хребта, що викликає тиск на м’язи та суглоби.

Видно пружини матраца

Це стосується як пружинних, так і гібридних матраців - якщо ви бачите або відчуваєте пружини, які проступають через поверхню, час шукати новий.

Пружинні матраци популярні серед багатьох людей, але вони мають коротший термін служби порівняно з іншими видами матраців. Зазвичай такі моделі служать близько 6-8 років, і якість пружин може вплинути на їхню довговічність.

У вас погіршуються алергії

Старий матрац може погіршити алергічні симптоми. Пилові кліщі, які є поширеним алергеном, накопичуються в матрацах із часом.

Ці мікроскопічні створіння процвітають у теплих і вологих середовищах і живляться мертвими клітинами шкіри. Їхні виділення можуть викликати алергічні реакції, спричиняючи чхання, кашель, свербіж або закладеність носа.