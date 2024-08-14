Невидимі сусіди: як позбутися пилових кліщів у домі

Кого можна вважати найпоширенішими паразитами у нашому житлі? Таргани? Комарі? Клопи? Ні, це - мікроскопічні істоти, але які можуть завдавати великої шкоди нашому здоров'ю.

РБК-Україна (проект Styler) зробило розбір питання, звідки з'являються пилові кліщі та які небезпеки здатні принести у ваше життя, а також як з ними боротися.

Хто такі пилові кліщі та де вони живуть

Кліщі-сапрофіти, або пилові кліщі, харчуються відмерлими частинками нашої шкіри. Ці мікроскопічні істоти розміром 0,1-0,5 мм живуть у середньому 4 місяці, причому кожна самка відкладає до 300 яєць, що спричиняє стрімке збільшення їхньої кількості.

У кількох грамах звичайного пилу можуть бути тисячі цих кліщів. У наших матрацах ми створюємо для них ідеальні умови для існування. Їм потрібні лише тепло (20-25°C), помірна вологість (60-80%) та їжа.

Коли ви лягаєте спати, ви забезпечуєте їм усі ці умови. Цікаво, що кліщі не відзначаються гарними манерами, тому використовують місце, де перебувають, як туалет. Отже, місця їх проживання наповнені їхніми фекаліями, які вони виробляють у кількості, що в 200 разів перевищує їхню власну вагу.

Пилові кліщі та алергія

Пилові кліщі не можуть безпосередньо завдати шкоди людині, але їхня присутність створює численні проблеми. Екскременти пилових кліщів є дуже токсичними, здатними викликати сильну алергію, особливо у людей з респіраторними захворюваннями. Вони також погіршують стан шкіри, прискорюючи процес відмирання її клітин.

Кожного разу, коли ви застилаєте ліжко, продукти життєдіяльності кліщів опиняються в повітрі, буквально отруюючи вам життя.

За даними досліджень, 80% пацієнтів з бронхіальною астмою мають алергію на продукти життєдіяльності пилових кліщів, які іноді є причиною виникнення хвороби. Крім того, близько 25% мешканців великих міст страждають від алергії, причиною або фактором загострення якої є ці істоти.

Кліщі-сапрофіти вибирають місця, де менше світла і небезпечних впливів зовнішнього середовища. Вони проникають глибше в матрац, подушку, ковдру, а також не гребують килимом, улюбленим пледом і навіть одягом.

Як позбутися пилового кліща?

На жаль, взагалі його позбутися неможливо. Але щоб суттєво скоротити кількість пилових кліщів, дотримуйтесь наступних рекомендацій: