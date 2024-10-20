5 признаков, что вам пора срочно менять матрас

Ваш матрас очень стар

Когда вы последний раз покупали свой матрас? Если это было более 10 лет назад, пора подумать о новом. Хотя вам может хотеться оставить матрас навсегда, помните о нагрузке, которую он испытывает ежедневно - перевороты ночью, потливость, изменения веса, возможно, появление ребенка, домашних животных или партнера.

Длительный срок эксплуатации приводит к износу материалов, что влияет на поддержание тела во время сна.

Матрас прогибается и имеет много горбов

Естественный износ неизбежен, но если ваш матрас стал горбатым и неровным - это сигнал к замене. Со временем наполнитель матраса может перемещаться, образуя неровности.

Это может означать, что ваше тело больше не получает необходимой поддержки и вызывает дискомфорт из-за неравномерного давления. Такая проблема встречается как в дешевых, так и в дорогих моделях, исчерпавших свой ресурс.

Вы просыпаетесь с болями

Одной из важнейших задач матраса является правильная поддержка вашего тела во время сна. Если вы постоянно просыпаетесь с болями в спине или суставах, это может свидетельствовать о том, что матрас больше не справляется со своей задачей.

Боль в спине является распространенной жалобой у тех, кто спит на старых или изношенных матрасах. Недостаточная поддержка приводит к неправильному положению позвоночника, что вызывает давление на мышцы и суставы.

Видны пружины матраса

Это касается как пружинных, так и гибридных матрасов - если вы видите или чувствуете пружины, проступающие через поверхность, пора искать новый.

Пружинные матрасы популярны среди многих людей, но у них более короткий срок службы по сравнению с другими видами матрасов. Обычно такие модели служат около 6-8 лет, и качество пружин может повлиять на их долговечность.

У вас ухудшаются аллергии

Старый матрас может усугубить аллергические симптомы. Пылевые клещи, являющиеся распространенным аллергеном, накапливаются в матрасах со временем.

Эти микроскопические создания процветают в теплых и влажных средах и питаются мертвыми клетками кожи. Их выделения могут вызвать аллергические реакции, вызывая чихание, кашель, зуд или заложенность носа.