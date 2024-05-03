5 омолоджуючих зачісок для старших жінок з коротким волоссям на прикладі зірок Голлівуду

Каре з гривкою та каскадом

Зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кетрол, яка зіграла легендарну Саманту, точно знає, яка стрижка підійде жінкам у віці. Акторка ніби й не старішає, адже стежить за собою та вдало доповнила образ цікавою стрижкою.

Каре с каскадом додає об'єму волоссю та легкості обличчю, а подовжена гривка вдало приховує вікові зморшки.

Стильна стрижка для жінок після 40 років (фото: instagram.com/kimcattrall)

Піксі з асиметричною довжиною

Акторка Шарліз Терон на власному прикладі показала, що коротке волосся можна підстригти так, аби разом із довжиною "прибрати" і декілька років.

Асиметричне піксі з акцентом на скроні візуально подовжить обличчя, а зачіс на одну сторону додасть грайливості. До того ж цю зачіску легко вкладати щодня.



Як підстригтися жінці після 50 років (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Асиметричний подовжений боб

А цю зачіску вже багато років носить Різ Візерспун. Зірка любить світле волосся, а у поєднані з асиметричним бобом воно дуже помітно освіжає колір обличчя.

Така стрижка підійде жінкам, які бояться занадто коротких стрижок, але не хочуть носити зачіски, з якими волосся доведеться постійно збирати у хвостик. Достатньо заправити передні пасма за вухо і ви вже стильна й ефектна пані.

Яка стрижка омолоджує (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Ділове" піксі з хвилястими пасмами

Кріс Дженнер не дарма називають іконою моди для панянок після 50-60 років. "Мама-продюсер" точно знає, яка зачіска підійде жінкам у віці.

Стильне піксі з чубчиком та хвилястими пасмами помітно освіжить ваш образ. До того ж така стрижка не потребує особливих навичок, ви зможете вкладати її пінкою та феном.

Коротка стрижка для жінок після 45 (фото: instagram.com/krisjenner)

Твіггі

Звісно, без цієї стрижки у підбірці найстильніших варіантів зачісок для жінок у віці не обійтися. Актриса Ніколь Кідман постійно експериментує з волоссям, але таке твіггі точно їй пасує.

Зірка показала, що коротке волосся можна оригінально вкласти. До того ж "рваний" чубчик вдало приховає мімічні зморшки на лобі та додасть легкості погляду.

Модна стрижка для жінки після 60 (фото: instagram.com/nicolekidman)