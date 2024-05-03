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5 омолаживающих причесок для женщин в возрасте с короткими волосами на примере звезд Голливуда

Какие стрижки носят женщины после 60 лет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Стрижка способна как омолодить, так и прибавить лишний возраст. Поэтому женщинам постарше следует выбирать выигрышные варианты, которые подчеркнут их красоту и удачно скроют все лишнее.

Какие короткие стрижки подойдут для женщин после 50 и 60 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Каре с челкой и каскадом

Звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтрол, сыгравшая легендарную Саманту, точно знает, какая стрижка подойдет женщинам в возрасте. Актриса будто и не стареет, ведь следит за собой и удачно дополнила образ интересной стрижкой.

Каре с каскадом придает объем волосам и легкость лицу, а удлиненная челка удачно скрывает возрастные морщинки.

Стильная стрижка для женщин после 40 лет (фото: instagram.com/kimcattrall)

Пикси с ассиметричной длиной

Актриса Шарлиз Терон на собственном примере показала, что короткие волосы можно подстричь так, чтобы вместе с длиной убрать и несколько лет.

Ассиметричное пикси с акцентом на висках визуально удлинит лицо, а зачес на одну сторону придаст игривости. К тому же эту прическу легко укладывать каждый день.

Как подстричься женщине после 50 лет (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Асимметричный удлиненный боб

А эту прическу уже много лет носит Риз Уизерспун. Звезда любит светлые волосы, а в сочетании с асимметричным бобом они очень заметно освежают цвет лица.

Такая стрижка подойдет женщинам, которые боятся слишком коротких стрижек, но не хотят носить прически, с которыми волосы придется постоянно собирать в хвостик. Достаточно заправить передние пряди за ухо и вы уже стильная и эффектная дама.

Омолаживающая стрижка (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Деловое" пикси с волнистыми прядями

Крис Дженнер не зря называют иконой моды для барышень после 50-60 лет. "Мама-продюсер" точно знает, какая прическа подойдет женщинам в возрасте.

Стильное пикси с челкой и волнистыми прядями заметно освежит ваш образ. К тому же такая стрижка не нуждается в особых навыках, вы сможете укладывать ее пенкой и феном.

Короткая стрижка для женщин после 45 лет (фото: instagram.com/krisjenner)

Твигги

Конечно, без этой стрижки в подборке стильных вариантов причесок для женщин в возрасте не обойтись. Актриса Николь Кидман постоянно экспериментирует с волосами, но такое твигги точно ей идет.

Звезда показала, что короткие волосы можно оригинально уложить. К тому же "рваная" челка удачно скроет мимические морщинки на лбу и придаст легкости взгляду.

Модная стрижка для женщины после 60 лет (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, на днях мы уже рассказывали, что Даша Квиткова прогулялась по Киеву в образе настоящей леди.

Кроме этого, недавно были названы 12 самых стильных очков, которые превратят вас в звезду.

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