5 нових фільмів, під час яких ви не стримаєте сліз

Сонячне узбережжя

Історія фільму наповнена несподіваними поворотами й напруженням, яке тримається до самої кінцівки. Вона розповідає про життя групи людей, які живуть на березі океану і змагаються зі своїми внутрішніми демонами та складними взаєминами.

Глядачі підуть разом з героями по шляху самопізнання, відкриваючи власні таємниці й навчаючись долати випробування.

Сльозотворець

Сюжет розгортається навколо дівчини, яка виросла в дитячому будинку і мріяла якомога скоріше його залишити. І, здавалося б, у 17 їй нарешті щастить, адже вона потрапляє до родини Мілліганів.

Але вона не єдина обрана дитина сім’ї. Хлопець, на ім’я Рігель, який має суперечливу натуру також входить у родину. Спільне життя з ним обертається серією болю та випробувань для Нікі, але попри всі труднощі, вона виявляє несподіване тяжіння до Ригеля.

Музика

Це нова, драматична історія кохання, що розповідає про творця-початківця, який повинен змиритися з невизначеним майбутнім, одночасно долаючи тиск кохання, сім'ї та своєї бразильської культури.

Звичайні янголи

Справжня душевна історія, в центрі якої розкривається надзвичайно складна життєва доля головної героїні. Вона самотужки має долати всі перешкоди, які готує для неї життя.

Жінка, яка ставить свої життєві цінності на порядок нижче за нагальні потреби своїх близьких та допомагає іншим рятувати життя. Її вчинки зворушують, змушуючи глядача по-справжньому замислитись над власним життям і головними його цінностями.

Фаворитка Міллера

У центрі сюжету талановита молода письменниця Каіра Світ, яка отримує творче завдання від нового вчителя Джонатана Міллера. І саме воно заплутує їх стосунки та розмиває кордони. Картина розповідає про неминуче, невблаганне тяжіння між чоловіком та дівчиною, які стають як героями, так і лиходіями в історіях один одного.

Чи здатна інтелектуальна провокативна гра між викладачем та його протеже зруйнувати кар’єру та родину Міллера - покаже час.