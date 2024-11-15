5 неїстівних, але неймовірно корисних грибів, які оновляють організм

Гриби - це не лише джерело харчових продуктів, але й потужні природні ліки. Деякі неїстівні види грибів, хоча й не призначені для вживання в їжу, мають цілющі властивості, допомагаючи при різноманітних захворюваннях.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про корисні властивості деяких неїстівних грибів, їх застосування та вплив на здоров'я.

Чага

Чага (Inonotus obliquus) відома своїми антиоксидантними властивостями, що сприяють захисту організму від ракових клітин і зменшенню запалення. Екстракт чаги може допомагати знижувати рівень холестерину та цукру в крові, що є корисним для людей з серцево-судинними та діабетичними проблемами.

Крім того, її протизапальні властивості допомагають при шлунково-кишкових розладах, а також зміцнюють імунітет, захищаючи організм від інфекцій і вірусів.

Чага на березі (фото: Вікіпедія)

Трутовик

Різні види трутовика, такі як трутовик серно-жовтий і трутовик скошений, традиційно використовуються в китайській медицині для лікування хвороб крові, серцево-судинних недуг і навіть онкології.

Цей гриб має потужні антибактеріальні властивості, а також може застосовуватись для очищення організму від токсинів і підтримки здоров'я шкіри. Завдяки високому вмісту антиоксидантів, трутовик також сприяє покращенню роботи серцево-судинної системи.

Трутовик сірчано-жовтий (фото: Вікіпедія)

Кордицепс

Кордицепс (Cordyceps sinensis) особливо популярний серед спортсменів через його здатність збільшувати витривалість і рівень енергії. Він позитивно впливає на дихальну систему, покращує кровообіг і знижує втому, що робить його популярним засобом для відновлення після фізичних навантажень.

Крім цього, кордицепс відомий своїми імуномодулюючими властивостями, зміцнюючи захист організму перед вірусами та бактеріями.

Кордицепс (фото: Вікіпедія)

Гриб рейші

Рейші (Ganoderma lucidum) ще називають грибом безсмертя завдяки його адаптогенним властивостям, які допомагають організму впоратися зі стресом і знизити рівень тривоги.

Він сприяє покращенню сну та зниженню рівня кров'яного тиску. Крім того, рейші відомий своїм позитивним впливом на роботу печінки, допомагаючи їй очистити організм від шкідливих речовин.

Гриб рейші (фото: Вікіпедія)

Веселка

Гриб веселка (Phallus impudicus) славиться своїми антибактеріальними та противірусними властивостями. Його використовують для підвищення імунітету, особливо в сезон застуд і грипу, а також для боротьби з різними вірусними інфекціями.

Веселка має унікальний вплив на шкіру, сприяючи її оновленню та загоєнню пошкоджень. Завдяки вмісту біологічно активних речовин, вона використовується також у косметології для зменшення запалення і покращення загального стану шкіри.

Гриб веселка (фото: Вікіпедія)