5 несъедобных, но невероятно полезных грибов, обновляющих организм

Грибы - это не только источник пищевых продуктов, но и мощное природное лекарство. Некоторые несъедобные виды грибов, хотя и не предназначены для употребления в пищу, обладают целебными свойствами, помогая при различных заболеваниях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о полезных свойствах некоторых несъедобных грибов, их применении и влиянии на здоровье.

Чага

Чага (Inonotus obliquus) известна своими антиоксидантными свойствами, способствующими защите организма от раковых клеток и уменьшению воспаления. Экстракт чаги может помогать снижать уровень холестерина и сахара в крови, что полезно для людей с сердечно-сосудистыми и диабетическими проблемами.

Кроме того, ее противовоспалительные свойства помогают при желудочно-кишечных расстройствах, а также укрепляют иммунитет, защищая организм от вирусов и инфекций.

Чага на берегу (фото: Википедия)

Трутовик

Различные виды трутовика, такие как трутовик серно-желтый и скошенный трутовик, традиционно используются в китайской медицине для лечения болезней крови, сердечно-сосудистых недугов и даже онкологии.

Этот гриб обладает мощными антибактериальными свойствами, а также может применяться для очищения организма от токсинов и поддержания здоровья кожи. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, трутовик также способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

Трутовик серно-желтый (фото: Википедия)

Кордицепс

Кордицепс (Cordyceps sinensis) особенно популярен среди спортсменов из-за его способности увеличивать выносливость и уровень энергии. Он оказывает положительное влияние на дыхательную систему, улучшает кровообращение и снижает утомление, что делает его популярным средством для восстановления после физических нагрузок.

Кроме того, кордицепс известен своими иммуномодулирующими свойствами, укрепляя защиту организма перед вирусами и бактериями.

Кордицепс (фото: Википедия)

Гриб рейши

Рейши (Ganoderma lucidum) еще называют грибом бессмертия благодаря его адаптогенным свойствам, которые помогают организму справиться со стрессом и снизить уровень тревоги.

Он способствует улучшению сна и понижению уровня кровяного давления. Кроме того, рейши известен своим положительным влиянием на работу печени, помогая ей очистить организм от вредных веществ.

Гриб рейши (фото: Википедия)

Веселка

Гриб веселка (Phallus impudicus) славится своими антибактериальными и противовирусными свойствами. Его используют для повышения иммунитета, особенно в сезон простуд и гриппа, а также для борьбы с разными вирусными инфекциями.

Веселка оказывает уникальное влияние на кожу, способствуя ее обновлению и заживлению повреждений. Благодаря содержанию биологически активных веществ она используется также в косметологии для уменьшения воспаления и улучшения общего состояния кожи.

Гриб веселка (фото: Википедия)