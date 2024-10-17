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У яких лісах завжди є гриби та де їх взагалі не буває

Четвер 17 жовтня 2024 10:24
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У яких лісах завжди є гриби та де їх взагалі не буває У яких лісах ростуть гриби (фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

Збір грибів - захоплююча і корисна справа, але не в кожному лісі можна знайти улюблені трофеї. Різні типи лісів створюють специфічні умови для росту грибів, тому знання про те, де варто шукати гриби, допоможе вам повернутися додому з кошиком наповненим врожаєм.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, в яких лісах гриби ростуть найкраще, а також які дерева не сприяють їх появі.

Хвойні ліси

Хвойні ліси, утворені переважно соснами та ялинами, славляться великою кількістю грибів. Тут можна знайти такі популярні види, як

  • білі гриби,
  • лисички,
  • маслюки,
  • підберезники.

Гриби люблять кислий ґрунт, який створюється завдяки опаданням хвойної хвої. Особливо гарно ростуть гриби у старих хвойних лісах, де тінь і волога утворюють ідеальні умови для їх появи.

Проте, важливо знати, що молоді соснові посадки можуть бути менш урожайними через недостатній шар органічних речовин у ґрунті.

Листяні ліси

Листяні ліси, особливо дубові, березові та букові, - це справжній рай для грибників. У таких лісах багато світла, а листя, що опадає, створює живильний ґрунт для грибів. Найчастіше у листяних лісах можна зустріти

  • підосичники,
  • моховики,
  • сироїжки
  • та різноманітні види білих грибів.

Дубові ліси, зокрема, багаті на справжні білі гриби, які цінуються за свій смак.

Букові ліси - відмінне місце для лисичок, а березові - для підберезників та маслюків. У цих місцях гриби з'являються масово після дощів, і пошуки стають справжнім задоволенням.

У яких лісах завжди є гриби та де їх взагалі не буваєБоровики легко знайти у змішаних лісах (фото: Pixabay.com)

Змішані ліси

Змішані ліси, де зустрічаються і хвойні, і листяні дерева, є найкращим варіантом для тих, хто любить різноманітність у грибах. Тут ви можете знайти практично всі види грибів: від білих до опеньків, лисичок та рижиків.

Змішані ліси завдяки поєднанню дерев створюють оптимальні умови для грибів - тут є і тінь, і волога, а також різноманіття поживних речовин у ґрунті. Особливо урожайними є ліси, де поруч ростуть сосни та дуби - гриби тут з'являються частіше і в більших кількостях.

Ліси, де гриби не ростуть взагалі

Хоча багато лісів щедрі на гриби, є й такі, де їх майже не знайти. Це ліси, що складаються з дерев, під якими гриби не люблять рости. Серед таких дерев - каштан, акація та клен.

Ці дерева мають особливі властивості листя та кореневої системи, які роблять ґрунт непридатним для розвитку грибниці. У каштанових лісах гриби майже не зустрічаються через надмірну кислотність ґрунту, яку створюють їхні листки.

Акацієві ліси не підходять для грибів через недостатню вологість і надмірну щільність ґрунту. Кленові ж лісопосадки можуть бути занадто сухими та не мають достатнього підшару органіки для росту грибів.

Раніше ми писали, які 6 найсмачніших грибів варто шукати у лісі насамперед.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Gribi.net.ua, Vlisi.com.ua, Вікіпедія.

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