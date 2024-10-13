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7 найкорисніших грибів в лісах України

Неділя 13 жовтня 2024 10:14
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7 найкорисніших грибів в лісах України Сморчки (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Гриби - це справжня скарбниця природи, що здатна не тільки підживлювати, а й збагачувати організм корисними речовинами. Вони низькокалорійні, не містять крохмалю, холестерину та натрію, що робить їх ідеальними для схуднення та підтримки здоров’я.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 найкорисніших видів грибів, що зустрічаються в лісах України.

Білий гриб (боровик)

Білий гриб або боровик - це справжній "король" серед грибів. Його називають так через те, що він не змінює колір під час обробки. Цей гриб надзвичайно поживний, збагачений вітаміном РР, що підтримує здоров'я серця та судин.

Білий гриб також містить ерготіонеїн, речовину, яка захищає мозок від старіння і сприяє збереженню ясного розуму. Завдяки високому вмісту білка, цей гриб є відмінним варіантом для тих, хто намагається замінити м'ясо в раціоні.

7 найкорисніших грибів в лісах УкраїниБілий гриб (фото: Вікіпедія)

Лисичка

Лисички - це не лише смачні, але й надзвичайно корисні гриби. Вони містять хіноманнозу, речовину, що ефективно бореться з паразитами в організмі.

Крім того, лисички мають протипухлинні властивості та здатні виводити радіонукліди з організму. Вони багаті на вітамін D, який необхідний для зміцнення кісток, і можуть покращувати зір завдяки високому вмісту каротину.

7 найкорисніших грибів в лісах УкраїниЛисички (фото: Вікіпедія)

Підберезник

Підберезники - це гриби, які допомагають нормалізувати рівень цукру в крові, що особливо корисно для людей із діабетом. Вони також містять велику кількість фосфорної кислоти, яка сприяє формуванню необхідних для організму ферментів.

Підберезники допомагають зміцнити нервову систему і виводять токсини з організму, роблячи їх чудовим варіантом для підтримки загального здоров’я.

7 найкорисніших грибів в лісах УкраїниПідберезник (фото: Вікіпедія)

Підосичник

Підосичники - це багаті білком гриби, що підтримують імунну систему і допомагають організму відновлюватися після хвороб. Вони містять багато вітамінів групи B, які сприяють виробленню енергії.

Сушені підосичники використовують для очищення крові та зниження рівня холестерину. Це ідеальний варіант для тих, хто прагне підтримувати своє здоров'я на належному рівні.

7 найкорисніших грибів в лісах УкраїниПідосичник (фото: Вікіпедія)

Груздь

Грузді відомі своїми антибактеріальними властивостями, оскільки містять природні антибіотики. Цей гриб багатий на вітамін D, що робить його сильним конкурентом риб'ячого жиру.

Грузді також корисні для шлунково-кишкового тракту та можуть допомогти в лікуванні захворювань легенів, таких як емфізема. Вони є відмінним природним засобом для зміцнення імунної системи.

7 найкорисніших грибів в лісах УкраїниГрузді (фото: Вікіпедія)

Сморчок

Сморчки є не тільки смачними, але й корисними грибами, які містять фітохімічні речовини, що захищають клітини від окислювального стресу. Вони підтримують здоров'я шкіри та покращують роботу печінки.

Сморчки часто використовуються в народній медицині для підвищення імунітету та загального оздоровлення організму.

7 найкорисніших грибів в лісах УкраїниСморчки (фото: Вікіпедія)

Печериці

Печериці - це найбільш доступні гриби, які містять велику кількість вітаміну D, необхідного для здоров'я кісток. Вони також багаті на фолієву кислоту та інші вітаміни, що підтримують роботу серця і судин.

Печериці мають антиоксидантні властивості, допомагають знижувати рівень холестерину та підтримувати імунну систему.

7 найкорисніших грибів в лісах УкраїниЛісові печериці (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали, як треба зберігати гриби, щоб уникнути отруєння.

Читайте також, які 7 поширених помилок грибників-новачків можуть стати фатальними.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Відкритий ліс", Apteka.ua, Вікіпедія.

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