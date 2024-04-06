5 неочевидних ознак зради, на які не варто заплющувати очі

Їхня поведінка залишає у вас відчуття, що щось не так

Ви знаєте свого партнера найкраще. Якщо ви помітили зміни в поведінці, придивіться до цього уважніше.

Ви знаєте звички, розпорядок дня і погляди свого партнера краще, ніж будь-хто інший, тому ви першими помітите, коли щось зміниться - модель спілкування, побутові звички, поведінка в сексі.

Вони здаються відстороненими і похмурими

Партнер або партнерка, здається, радіє, коли залишає вас, але перебуває у похмурому і пригніченому стані, коли ви поруч. Партнер або партнерка може перестати казати "Я тебе кохаю" або взагалі бути менше проявляти ніжність, не виявляти інтересу до вашої роботи або навчання.

Вони перестають приділяти вам стільки уваги, скільки раніше. Навіть якщо ви живете разом, ви можете помітити, що ви і ваш партнер спілкуєтеся рідше.

Зрадник або зрадниця може бути в похмурому стані (ілюстрація: Freepik)

Вони постійно сваряться з вами

Це може бути приводом розлютитися і втекти з дому, а отже, можливість зустрітися з коханцем чи коханкою. Зрадник також може робити це через змішані емоції, які він відчуває через те, що замість розмови або закінчення стосунків обрав зраду.

Вони постійно говорять про те, що ваші стосунки закінчилися, коли ви сваритеся або сперечаєтеся

Загалом, зверніть увагу, якщо ваш партнер дуже негативно ставиться до ваших стосунків. Якщо кожна сварка закінчується тим, що він ставить під сумнів сумісність або якість стосунків, зверніть увагу на його слова і дії.

Це може бути ознакою того, що він або вона має коханця, до якого можна піти, якщо ваші стосунки закінчаться.

Вони ображаються на безневинні запитання.

Коли ви перебуваєте у здорових стосунках, у вас і вашого партнера не повинно виникати проблем з обговоренням ваших планів, бажань і обов'язків.

Втім, якщо ваш партнер раптом стає замкнутим або роздратованим, коли його запитують про розклад або плани на тиждень, у вас можуть бути причини для підозр.