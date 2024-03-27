6 речей, які щасливі пари ніколи не роблять

У поведінці щасливих пар можна простежити певні закономірності. Наведений нижче список допоможе вам не вчиняти поширені помилки і тримати відносини в тонусі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost

Уникайте жорстких розмов

Замість того, щоб замовчувати свої почуття та уникнути жорсткої розмови, щасливі пари відкрито та чесно говорять про болючі речі.

Вирішення цих проблем потребує терпіння, а також сміливості.

Не ведуть рахунок

Сімейний терапевт з Маямі Аманда Бакеро розповіла, що партнери ретельно підраховують добрі та погані вчинки один одного.

Щасливі пари усвідомлюють, що нагородою за чесність і відкритість є більше відчуття зв’язку та більш задоволене спільне життя.

У здорових стосунках обидва партнери люблять один одного, тому що вони цього хочуть, а не тому, що очікують від іншого відповіді.

Якщо виникають проблеми, то пара може обговорити це шанобливим, а не звинувачувальним тоном.

Не тримають зла

Нещасливі пари постійно сваряться та створюють дистанцію між собою.

Ті, хто має міцні стосунки, не припускають негативних намірів і готові "легко виправляти проблеми".

Експерти кажуть, що важко бути у стосунках і не робити помилок або не завдавати болю.

Не обзивають один одного

Щасливі пари рідко або взагалі не вдаються до обзивання, оскільки вони розуміють, що таке спілкування призводить до сварок.

Навіть люди в хороших стосунках час від часу відчувають гнів та розчарування. Але їхній загальний погляд на партнера залишається позитивним і шанобливим.

Не скаржитися на партнера друзям і рідним

Всі пари час від часу стикаються з проблемами, однак це не привід обговорювати свою другу половинку з сторонніми, інакше ви можете втратити довіру партнера.

Якщо вам щось не дає спокою, обговоріть це з ним. Спільне подолання труднощів лише зблизить вас.

Не порівнюють свої стосунки з чужими

Щасливі люди приймають своїх других половинок такими, які вони є. Порівняння з іншою людиною - не тільки ознака невпевненості у своїх відносинах, але і абсолютно даремне заняття, оскільки висновки найчастіше мають мало спільного з реальністю.