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5 неочевидных признаков измены, на которые не стоит закрывать глаза

Изменения в поведении могут свидетельствовать про измену (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Под изменой подразумевают любую физическую, виртуальную или эмоциональную интрижку, нарушающую договоренность пары об отношениях. Специфика может отличаться в зависимости от типа измены, темперамента человека и привычек, но признаками неверности могут едва заметные изменения в поведении или интересах вашего партнера.

О том, какие признаки могут указывать на то, что партнер изменяет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.com.

Их поведение оставляет у вас чувство, что что-то не так

Вы знаете своего партнера лучше всего. Если вы заметили изменения в поведении, присмотритесь к этому более внимательно.

Вы знаете привычки, распорядок дня и взгляды своего партнера лучше, чем кто-либо другой, поэтому вы первыми заметите, когда что-то изменится - модель общения, бытовые привычки, поведение в сексе.

Они кажутся отстраненными и мрачными

Партнер, кажется, радуется, когда покидает вас, но находится в мрачном и подавленном состоянии, когда вы рядом. Партнер может перестать говорить "Я тебя люблю" или вообще быть менее нежным, не проявлять интереса к вашей работе или обучению.

Они перестают уделять вам столько внимания, сколько раньше. Даже если вы живете вместе, вы можете заметить, что вы и ваш партнер общаетесь реже.

Предатель может быть в пасмурном состоянии (иллюстрация: Freepik)

Они постоянно ссорятся с вами

Это может быть поводом разозлиться и убежать из дома, а значит, возможность встретиться с любовником или любовницей. Предатель также может делать это из-за смешанных эмоций, которые он испытывает из-за того, что вместо разговора или окончания отношений избрал измену.

Они постоянно говорят о том, что ваши отношения закончились, когда вы ссоритесь или спорите

В общем, обратите внимание, если ваш партнер очень отрицательно относится к вашим отношениям. Если каждая ссора заканчивается тем, что он подвергает сомнению совместимость или качество отношений, обратите внимание на его слова и действия.

Это может быть признаком того, что у него или у него есть любовник, к которому можно пойти, если ваши отношения закончатся.

Они обижаются на невинные вопросы.

Когда вы находитесь в здоровых отношениях, у вас и вашего партнера не должно возникать проблем с обсуждением ваших планов, желаний и обязанностей.

Однако если ваш партнер вдруг становится замкнутым или раздраженным, когда его спрашивают о расписании или планах на неделю, у вас могут быть причины для подозрений.

Кстати, раньше мы рассказывали о 10 незаметных симптомах депрессии.

Помимо этого, мы также писали, какие вещи никогда не делают счастливые пары.

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